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LongLife

البطارية

R6L36FV/10
  • الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة
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    LongLife البطارية

    R6L36FV/10

    الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

    للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife البطارية

    الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

    للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد. إكتشف كلّ المميزات

    الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

    للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife البطارية

    الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

    للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد. إكتشف كلّ المميزات

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      الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

      • AA
      • كلوريد الزنك

      تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة

      تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة عند الاستخدام مع الأجهزة التي تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.

      تحتوي بطاريات الزنك الكربون من Philips على 0% من المعادن الثقيلة الضارة

      نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.

      تظل البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 3 سنوات

      تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

      دليل الاختيار، لانتقاء البطارية الأنسب

      دليل اختيار البطارية، لانتقاء نوع البطارية الأنسب لجهازك

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        نوع البطارية
        AAA /‏ R6 كلوريد الزنك
        فولتية البطارية
        1.5  فولت

      • مواصفات صديقة للبيئة

        التركيب الكيميائي
        كلوريد الزنك
        معادن ثقيلة
        • خالية من الكادميوم
        • خالية من الزئبق
        مواد التغليف
        • الكرتون
        • بولي إيثيلين تيرفثالات
        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي من بولي إيثيلين تيرفثالات

      • المواصفات التقنية

        مدة التخزين
        3 سنوات
        قابلة للتبديل مع
        AA و R6 و UM3 و 15F و M15F

      • أبعاد المنتج

        العرض
        5.8  سم
        الارتفاع
        12.4  سم
        العمق
        5.1  سم
        الوزن
        0,54  كلغ

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        12.4  سم
        العرض
        5.8  سم
        العمق
        5.1  سم
        الوزن الصافي
        0,54  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.57  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.03  كلغ
        EAN
        ‎48 95185 63227 8
        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        الطول
        37,6  سم
        العرض
        26.7  سم
        الارتفاع
        13.2  سم
        الوزن الصافي
        12,96  كلغ
        الوزن الإجمالي
        14.2  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1.24  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95185 63227 5
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24

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