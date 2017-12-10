ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R6L36FV/10
الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة
للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد.
AA
كلوريد الزنك
تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة عند الاستخدام مع الأجهزة التي تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.
دليل اختيار البطارية، لانتقاء نوع البطارية الأنسب لجهازك
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.