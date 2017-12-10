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LongLifeالبطارية

R6L36FV/10

الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد.

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الخيار الأفضل للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

  • AA

  • كلوريد الزنك

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة عند الاستخدام مع الأجهزة التي تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.

دليل الاختيار، لانتقاء البطارية الأنسب

دليل اختيار البطارية، لانتقاء نوع البطارية الأنسب لجهازك

تحتوي بطاريات الزنك الكربون من Philips على 0% من المعادن الثقيلة الضارة

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.

المواصفات التقنية

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