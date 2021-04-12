ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R6B4RTU210/40
تمتع بجهازك لفترة أطول
بطاريات مثالية لجميع الأجهزة الرقمية. لا تحتاج البطاريات المختزنة بحجم AA العالية القدرة إلى التفريغ قبل إعادة الشحن، ما عليك سوى ملأها ثانية كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى ألف مرة.
AA، 2100 مللي أمبير في الساعة
هيدريد معدن النيكل
تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.
يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.
وفّر نقودك لأنها يمكن أن تدوم بقدر 1000 بطارية.