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Rechargeablesالبطارية

R6B4RTU210/40

تمتع بجهازك لفترة أطول

بطاريات مثالية لجميع الأجهزة الرقمية. لا تحتاج البطاريات المختزنة بحجم AA العالية القدرة إلى التفريغ قبل إعادة الشحن، ما عليك سوى ملأها ثانية كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى ألف مرة.

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تمتع بجهازك لفترة أطول

  • AA، ‏2100 مللي أمبير في الساعة

  • هيدريد معدن النيكل

تقنية هيدريد معدن النيكل لإعادة الشحن لعدة مرات

تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.

تمتع بالقدرة الكاملة لمرات ومرات

يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.

وفّر نقودك لأنك تستطيع إعادة شحنها حتى 1000 مرة

وفّر نقودك لأنها يمكن أن تدوم بقدر 1000 بطارية.

المواصفات التقنية