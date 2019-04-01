ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
QT4000/13
لحية مثالية بسهولة تامة
حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. استمتع بدقة تامة لشعر قصير بطول 1 مم حتى 10 مم.
إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
شحن لـ 10 ساعات/استخدام لاسلكي 45 دقيقة
عيّن أداة التشذيب إلى الوضعية الأدنى للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام، بطول 1 مم فقط.
ما عليك سوى تدوير القرص لتحديد إعدادات الطول التي تريدها وتثبيتها: بدءًا من لحية بطول 1 مم ووصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 1 مم.
تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.