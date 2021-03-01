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OneBlade Proمناطق الوجه

QP6530/23

1 جائزة

تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.

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اختر شفرة OneBlade من Philips، العلامة التجارية المفضلة للعناية الشخصية بالأجهزة الكهربائية رقم 1 عالميًا 1

مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

  • بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

  • مشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول

  • للاستخدام الرطب والجاف

  • مؤشر مستوى البطارية

تقنية OneBlade الفريدة

تقنية OneBlade الفريدة

تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

تشذيب الشعر

تشذيب الشعر

يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي أداة OneBlade من Philips مزوّدة بمشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول لتتمكن من ابتكار أي تسريحة، بدءًا من تأثير اللحية النامية بعد الظهر وصولاً إلى التشذيب الدقيق وتسريحة اللحية الأطول.

استمتع بحواف دقيقة

استمتع بحواف دقيقة

حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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إخلاء المسؤولية

  1. استطلاع إلكتروني شمل 16003 من الرجال الذين يستخدمون آلات حلاقة الشعر الكهربائية، أُجري في عام 2024. 

  1. لأفضل تجربة حلاقة. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.