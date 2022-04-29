QP2724/20
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه. يمكن استخدمها لحلاقة الشعر بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (12000 مرة في الدقيقة) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
تصميم مشط مفتوح فريد من نوعه لتشذيب فعال من دون انسداد ومن دون مقاطعة روتينك، حتى على الشعر الطويل والسميك.
حدّد الحواف بشكلٍ دقيق باستخدام الشفرة بجانبَين. يمكنك الحلاقة بالاتجاهَين لرؤية كل شعرة تقصها بشكل أفضل. رتّب لحيتك بثوانٍ!
لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، للحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.
تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق وجهك وحلاقته بشكل فعّال ومريح. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.
يمكن شحنها في المنزل أو على الطريق، وهي مثالية لروتينك اليومي وللسفر.
شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش. عند ظهور رمز الإخراج على الشفرة، قد لا يكون أداء الشفرة مثاليًا.ويكون الوقت قد حان للتفكير في تغيير الشفرة للحصول على أفضل تجربة حلاقة
إن أداة OneBlade مقاومة للمياه بالكامل (IPX7)، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الرطبة أو الجافة، حتى في أثناء الاستحمام، كما يحلو لك. لا تحتاج إلى رغوة حلاقة.
يمكن الحصول على قوة حلاقة متواصلة لمدة 45 دقيقة بعد شحن بطارية NiMh القابلة لإعادة الشحن لمدة 8 ساعات.
أداء التشذيب والحلاقة
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
سهولة الاستخدام
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