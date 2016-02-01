أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة
اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بخمسة ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة
اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بخمسة ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات
أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة
اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بخمسة ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة
اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بخمسة ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بعملية تشذيب لطيفة على البشرة وعالية الأداء. تتميّز الشفرات بنظام سنّ ذاتي وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكروم والمطحون جيدًا، مما يمنحك أداءً يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز برؤوس مستديرة وأمشاط تضمن ملامسة لطيفة ومحمية للبشرة.
يمنحك نظام الشحن المتقدم الذي نقدّمه خيارَين ملائمَين: الشحن لساعة واحدة للحصول على وقت تشغيل يصل إلى 50 دقيقة أو شحن سريع لـ 5 دقائق لعملية تشذيب كاملة.
طاقة حتى عند قص الشعر الأسمك. تساعدك الطاقة الفائقة السرعة في قص المناطق الأطول والأكثر كثافة من الشعر من خلال زيادة سرعة القص.
تم تصميم أداة العناية بنظافة الجسم هذه لتشغيلها لاسلكيًا، بحيث يمكنك استخدامها بأمان وراحة أثناء الاستحمام.
احتفظ بأداة التشذيب المتكاملة بشكل منظّم بفضل الحقيبة الملائمة التي تحمل أداة التشذيب وكل الملحقات وتحميها أثناء التنقل.
استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال مظهرك وللحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك.
شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.
حافظ على تسريحة شعر عصرية أو ابتكر تسريحة جديدة، من خلال عملية تشذيب بإعدادات طول مختلفة. يتميّز مشط الشعر بـ 18 إعداد طول ما بين 3 مم و 20 مم، مع درجة 1 مم بين كل إعداد وآخر.
بات بإمكانك حلاقة أي منطقة تحت العنق براحة تامة. فرأس أداة العناية بنظافة الجسم مصنوع من رقاقة مضادة للحساسية وهو يتميّز بأطراف مستديرة لحماية بشرتك.
شذّب شعر جسمك بالطول الذي تريده. يتميّز مشط شعر الجسم بـ 10 إعدادات مختلفة، لعملية تشذيب نظيفة ومريحة على الصدر أو تحت الإبطَين أو المغبن.
سهولة الاستعمال
سهولة الاستعمال
الطاقة
الطاقة
أداء التشذيب
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