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QG3362/23
أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة
اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة والمقاومة للماء هذه. تمنحك الملحقات الثمانية حرية ابتكار أشكال مختلفة للشعر في كل أجزاء الجسم، بينما تساعدك الطاقة الفائقة السرعة في تشذيب الشعر الكثيف بشكل متساوٍ ولطيف.
4 ملحقات و4 أمشاط
لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل
شفرات بأداء عالٍ
استخدام لاسلكي لـ 50 دقيقة/شحن لساعة
استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال تسريحتك والحصول على خطوط نظيفة ودقيقة حول أطراف لحيتك.
شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.
ابتكر خطوطًا وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.