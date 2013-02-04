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تم إيقافه
QG3322/13
أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة
جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والسوالف مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الثلاث إمكانية تجربة مظاهر مختلفة ومتعددة بسهولة.
ملحقان ومشط واحد
لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل
شفرات ناعمة على البشرة
استخدام لاسلكي 60 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال مظهرك وللحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك.
شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.