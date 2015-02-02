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تم إيقافه

Nose trimmer series 5000أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والرقبة والسوالف

NT5175/16

تشذيب وتحديد الشكل لتشذيب دقيق لشعر الوجه بطريقة مثالية

تعمد أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 5000 من Philips إلى إزالة شعر الأنف والأذن والحاجب بنعومة بفضل تقنية ProtecTube. بالإضافة إلى ذلك، تضمن أداة التشذيب الدقيق DualCut عملية تشذيب دقيقة وفعالة لشعر الرقبة والسوالف واللحية الخفيفة.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

عملية تشذيب دقيقة وآمنة لشعر الأنف والرقبة والسوالف

تشذيب وتحديد الشكل لتشذيب دقيق لشعر الوجه بطريقة مثالية

  • ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

  • نظام الحماية، زاوية مثالية

  • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA

  • أداة تشذيب دقيق، 3 أمشاط، حقيبة صغيرة

نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.

الوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن

يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن وللاستخدام أيضًا على الحاجبَين. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.

فتحات قص فائقة الدقة والحدة

فتحات قص فائقة الدقة والحدة

تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.

المواصفات التقنية

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 