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  • ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

    Nose trimmer series 3000 أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والأذن والحاجب

    NT3160/10

    ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

    تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 3000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصوصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Nose trimmer series 3000 أداة تشذيب مريحة لشعر الأنف والأذن والحاجب

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    مراجعة كل آلات التشذيب الدقيق وتشذيب الأنف

    ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة

    عملية تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب سريعة وآمنة

    • ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
    • نظام الحماية، زاوية مثالية
    • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
    • مشطان للحاجبَين وحقيبة صغيرة
    نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

    نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

    بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.

    فتحات قص فائقة الدقة والحدة

    فتحات قص فائقة الدقة والحدة

    تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.

    تخزين سهل لكل الملحقات

    تخزين سهل لكل الملحقات

    تتضمن الحقيبة الصغيرة الناعمة: بطارية AA ومشطَين للحاجبَين.

    مقبض غير مالس للحصول على قبضة مثالية حتى أثناء الحلاقة الرطبة

    مقبض غير مالس للحصول على قبضة مثالية حتى أثناء الحلاقة الرطبة

    يوفر لك المقبض غير المالس قبضة أفضل وتحكمًا أكبر عند استخدام أداة تشذيب شعر الأنف للرجال، وتم وضع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بشكل يوفر سهولة التشغيل.

    جاهز للاستخدام

    جاهز للاستخدام

    ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.

    لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

    لا تحتاج الشفرات أبدًا إلى التزييت

    لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    الوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن

    يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن وللاستخدام أيضًا على الحاجبَين. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.

    تنظيف سهل لكن دقيق

    تتميز أداة تشذيب اللحية بمقاومتها للمياه تمامًا بنسبة 100%، فما عليك سوى غسلها تحت الحنفية لتنظيف دقيق وسهل.

    مشطان لترتيب شكل الحاجبَين

    استخدم مشطَي الحاجبَين بدقة 3 أو 5 مم لتشذيب الشعر أو ترتيبه بطول موحّد.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      نعم

    • الطاقة

      التزويد بالطاقة
      بطارية AA

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      فضي لامع ومطاطي
      اللون
      أسود ورمادي
      المقبض
      مقبض مطاطي ناعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      عدد إعدادات الطول
      3
      عرض مقص أداة تشذيب شعر الأنف
      21 مم (13‏/16 بوصة)
      مشطان للحواجب
      3 أو 5 مم (1/8 بوصة و3/16 بوصة)

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل

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