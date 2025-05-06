شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد

شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام تضم 9 وظائف محددة مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمّدة، والبطاطس المقلية الطازجة، وأفخاذ الدجاج، واللحم، والأسماك، والفطور، والخضراوات، وقوالب الحلوى، والحفاظ على السخونة.