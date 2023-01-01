MG5930/15
آلة واحدة، تسريح كامل
صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك ورأسك وجسمك. تساهم الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزودة بتقنية الشحذ الذاتي في الحفاظ على تسريحة حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى تزييت لعملية تشذيب دقيقة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تبقى الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ حدّة كما اليوم الأول لأداءٍ يدوم طويلًا. وما من حاجة لاستخدام الزيت.
تقدم أداة التشذيب المتكاملة هذه 11 أداة لكل حاجات الحلاقة. قم بتشذيب شعر الوجه وتسريحه، وقص شعرك، واعتني بشعر جسمك.
تقدم أداة التشذيب ومجموعة أمشاطها المتنوعة 11 إعداد طول يتراوح ما بين 0,5 و16 مم بدرجات دقة تبلغ 1 مم لتسريحات اللحية القصيرة والطويلة. احصل على حواف دقيقة ووجنتين وذقن ورقبة نظيفة باستخدام أداة التشذيب المعدنية لإضفاء اللمسة النهائية على مظهرك.
احلق بكل راحة تحت الرقبة مع ملحق آلة حلاقة الجسم. يحمي نظام فريد لحماية البشرة المناطق الحساسة عندما تحلق عن مسافة قريبة تبلغ 0,5 مم. ويمكنك أيضًا تشذيب شعر الجسم باستخدام المشط القابل للتثبيت.
مع النظام متعدد الأمشاط في أداة التشذيب، يمكنك اختيار إعدادات الطول ما بين 0,5 و16 مم لابتكار تسريحة شعر خاصة بك في المنزل.
يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.
تمرّ أداة التشذيب فوق كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية وتعزز القوة تحديدًا عندما تحتاج إليها للتعامل مع اللحى الكثيفة أو الطويلة.
تقدم بطارية الليثيوم أيون ما يصل إلى 120 دقيقة تشغيل مع خيار الشحن السريع لمدة 5 دقائق لفترة استهلاك طويلة الأمد وطاقة قصوى.
تتميز أداة التشذيب بمقاومة المياه، وبالتالي يمكنك استخدامها بطريقة مريحة في أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة بمياه الحنفية.
يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بالاطلاع على حالة البطارية: منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن أو مكتملة الشحن. بذلك، لا تفرغ البطارية في أثناء التشذيب.
يسهل الإمساك بأداة التشذيب والتحكم بها بفضل مقبضها المطاطي المريح والمُصمم ليوفر التحكم والراحة الفائقة.
الطاقة
تصميم
الخدمة
سهولة الاستخدام
تسريحات متعددة
تشذيب دقيق
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