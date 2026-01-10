توفير شكل دقيق ومتساوٍ إلى مظهرك النهائي

تأتي مجموعة الأمشاط المتعددة المرفقة مع أداة التشذيب مزوّدة بـ 7 إعدادات للطول تتراوح بين 0,5 مم و16 مم، وبزيادات دقيقة تبلغ 1 مم لتتمكّن من تصفيف لحيتك بالطول الذي تريده سواء أكان طويلاً أم قصيرًا. علاوة على ذلك، يوفّر تصميم أداة التشذيب الدقيقة الرفيع دقة إضافية لإنشاء خطوط حادة وتفاصيل دقيقة، بينما تعمل أداة التشذيب المعدنية على تنظيف الخدّين والذقن والرقبة لتحصل على مظهر لحية تمامًا كما تحب.