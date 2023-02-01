ضمان لمدة سنتَين وجهد كهربائي عالمي

ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتَين. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.