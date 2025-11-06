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  • أداة واحدة لتصفيف سهل وفعّال أداة واحدة لتصفيف سهل وفعّال أداة واحدة لتصفيف سهل وفعّال

    All-in-One Trimmer 3000 Series أداة تشذيب 7 في 1

    MG3930/15

    أداة واحدة لتصفيف سهل وفعّال

    مصممة لتمنحك مرونة وفعالية. بفضل 7 ملحقات وشفرات فولاذية ذاتية الشحذ لدقة تدوم طويلاً ورؤوس مستديرة لتشذيب ألطف، توفر لك أداة التشذيب مرونة لتلبية كل احتياجات الحلاقة بكفاءة.

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    All-in-One Trimmer 3000 Series أداة تشذيب 7 في 1

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    أداة واحدة لتصفيف سهل وفعّال

    للوجه والشعر

    • شفرات ذات رؤوس مستديرة
    • شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
    • مؤشر LED خاص بالشحن
    • أمشاط قابلة للتعديل (3-7 مم)
    أداة تشذيب 7 في 1

    أداة تشذيب 7 في 1

    تأتي أداة التشذيب مزودة بـ 7 أدوات، حتى تتمكن من تشذيب شعر وجهك وتهذيب مظهره، وقص شعرك، ما يغطي كل احتياجات الحلاقة.

    لحية مثالية بسهولة ودقة

    لحية مثالية بسهولة ودقة

    تتيح شفرات أداة التشذيب وأمشاط اللحية رسم خطوط نظيفة ومستقيمة للحصول على مظهرك المثالي بسهولة.

    قص شعرك بطريقتك الخاصة

    قص شعرك بطريقتك الخاصة

    ركِّب مشط قص الشعر واختر من إعدادات الأطوال المختلفة للحفاظ على تسريحة شعرك بسهولة في المنزل.

    تحكَّم في شعيرات الأنف والأذن غير المرغوب فيها

    تحكَّم في شعيرات الأنف والأذن غير المرغوب فيها

    صُمِّمَت أداة التشذيب لإزالة شعيرات الأنف والأذن غير المرغوب فيها بلطف وراحة، ما يساعدك على تجنُّب الخدوش والجروح.

    أقصى دقة وأداء يدوم طويلاً

    أقصى دقة وأداء يدوم طويلاً

    توفر الشفرات الفولاذية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات. بالإضافة إلى ذلك، تجعل الشفرات المقاومة للتآكل التنظيف سهلاً أيضًا.

    ابتكِر مظهرك بأطوال مختلفة.

    ابتكِر مظهرك بأطوال مختلفة.

    اختر إعدادات الطول من 3 إلى 7 مم لابتكار المظهر الذي تريده بالطول المناسب لك.

    مصمَّمة لتجربة حلاقة أكثر راحة

    مصمَّمة لتجربة حلاقة أكثر راحة

    صُمِّمَت تقنية الشفرات الفريدة لدينا ذات الرؤوس المستديرة لتكون لطيفة على البشرة، ما يوفر تجربة تشذيب مريحة.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    توفر البطارية المتينة لدينا ما يصل إلى 60 دقيقة من التشغيل، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية تشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية تشذيب

    يُبقيك مؤشر الضوء على اطلاع دائم بحالة بطاريتك في أثناء الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة الحلاقة التالية.

    ملحقات سهلة الصيانة

    ملحقات سهلة الصيانة

    أزِل رأس أداة التشذيب واشطفه تحت الصنبور لتنظيفه بسرعة وسهولة. بعد ذلك، تأكد من تجفيفه قبل إعادة تركيبه على المقبض.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      • 8 ساعات
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      نوع البطارية
      Ni-MH
      حالة البطارية
      مؤشر الشحن

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح
      اللمسات النهائية
      أسود

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات*

    • سهولة الاستخدام

      الملاءمة
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      السفر والتخزين
      حقيبة بسيطة
      المقاومة للمياه
      ملحقات قابلة للتشطيف

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      الوجه والشعر
      الأدوات والملحقات
      7
      إعدادات الطول
      0,5 – 16 مم
      درجات دقة
      تحكم حتى 1 مم

    • أدوات التصفيف

      شفرة تشذيب
      ناعمة على البشرة بميزة الشحذ الذاتي
      مخصصة
      آلة تشذيب شعر الأنف والأذن

    • الأمشاط

      قابلة للتعديل
      3-7 مم
      الشعر
      • 12 مم
      • 16 مم
      لحية خفيفة
      • 1 مم
      • 2 مم

    Badge-D2C

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