MG1100/16
أطراف ومنحنيات دقيقة
استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تساعدك أداة التشذيب الدقيق بدقة 21 مم في تشذيب شعر الوجه بشكل متساوٍ وتحديد أسلوب التسريح (لحية خفيفة أو سكسوكة أو سوالف أو خط الرقبة أو شارب) مع مستوى تحكم عالٍ ورؤية أفضل.
تجمع تقنية DualCut المتطورة بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض.
تم تصميم آلة الحلاقة الدقيقة واللطيفة على البشرة مع رقاقة معدنية بدقة 21 مم لتتمكن من الوصول إلى المناطق الصغيرة بدقّة أكبر من الشفرة لحلاقة نظيفة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
قم بتشذيب لحيتك الخفيفة وذقنك وسكسوكتك وسوالفك وشاربيك وحافظ على طولها مع أمشاط دقيقة وسهلة التثبيت بإعدادات طول تبلغ 1، و3 و5 مم.
تتميز أداة تشذيب اللحية بمقاومتها للمياه تمامًا بنسبة 100%، فما عليك سوى غسلها تحت الحنفية لتنظيف دقيق وسهل.
تحافظ الفرشاة على نظافة الشفرة بعد استخدامها.
يوفر لك المقبض غير المالس قبضة أفضل وتحكمًا أكبر عند استخدام أداة تشذيب شعر الأنف للرجال، وتم وضع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بشكل يوفر سهولة التشغيل.
ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.
صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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