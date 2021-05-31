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Ultra Alkalineالبطارية

LR6E4B/40

طاقة فائقة للأجهزة التي تستنزف الطاقة إلى حد كبير

عندما تريد الحصول على أفضل المنتجات، لا تقبل إلا بالبطاريات القلوية العالية الأداء. فهي مثالية لأجهزتك التي تستهلك الكثير من الطاقة.

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طاقة فائقة للأجهزة التي تستنزف الطاقة إلى حد كبير

  • AA

  • بطارية قلوية عالية الأداء

طاقة إضافية بنسبة 132% مقارنة بالمستوى القياسي في الصناعة

تتميّز البطاريات القلوية العالية الأداء AA من Philips بطاقة إضافية بنسبة 132% مقارنة بالمستوى القياسي في الصناعة

تحتوي البطاريات القلوية Philips Alkaline على 0% من الكادميوم والزئبق والرصاص

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.

تسهل الألوان التعرف على أحجام البطاريات

لتسهيل التعرف على أحجام البطاريات الأكثر شيوعًا، نستخدم ترميز ألوان لأحجام البطاريات حسب معايير الصناعة.

المواصفات التقنية

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