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البطارية

LR03A40C/40

تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة التي تتطلب طاقة كبيرة.

بطاريات تدوم طويلاً وقوة يمكن الاعتماد عليها للأجهزة المستخدمة يوميًا مثل الساعات وأجهزة الراديو. تقدم Philips البطارية القلوية العالية الجودة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

عرض جميع المزايا

تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة التي تتطلب طاقة كبيرة.

  • AAA

  • بطارية قلويّة

تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة المتطلبة لكمية كبيرة من الطاقة

تضمن التقنية القلوية تشغيل الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة.

تحتوي البطاريات القلوية Philips Alkaline على 0% من الكادميوم والزئبق والرصاص

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.

يشير النطاق الكامل إلى أن مجموعة من البطاريات تناسب كل الاحتياجات

توفر Philips مجموعة كاملة تضم معظم أنواع البطاريات الشائعة الاستخدام (AA، و AAA، و C، و D، و9 فولت) في مجموعات تغليف متنوعة لتناسب احتياجاتك.

المواصفات التقنية

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