HX9911/95
أسنان أكثر بياضًا من اليوم الأول
ابدأ كل يوم بأناقة مع تقنية Sonicare المتطورة لأسنان أكثر بياضًا وصحة فموية. إنها لطيفة على اللثة مع تطبيق متصل للتدريب والتتبع. اختر من بين 4 أوضاع و3 مستويات شدة لتجربة تنظيف أسنان شخصية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس فرشاة W2 Optimal White بشعيرات كثيفة وعالية الجودة تزيل ما يصل إلى 7 أضعاف من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية، لابتسامة صحية، كل يوم.
تأتي السلسلة 9000 من DiamondClean بتصميم ظلالي مميز لتجربة تنظيف أسنان فاخرة ومريحة تناسب ذوقك. حقيبة سفر رفيعة وصغيرة الحجم بلون متناسق، ترافقك أينما ذهبت.
تضمن رؤوس الفرشاة الذكية أنك تستخدم الوضع ومستوى القوة المناسبَين للحصول على أفضل عملية تنظيف ممكنة. إذا كنت تستخدم رأس الفرشاة W2 Optimal White، فستقوم تقنية BrushSync الخاصة بـ DiamondClean 9000 بمزامنة رأس الفرشاة تلقائيًا مع وضع White+ للمساعدة في تبييض أسنانك.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
اختر من بين 4 أوضاع تنظيف: Clean لتنظيف يومي استثنائي، وWhite+ لابتسامة مشرقة، وGum Health لتنظيف لطيف وفعال، وDeep Clean+ لتنظيف عميق ومنعش. ثلاثة درجات قوة من منخفضة إلى عالية تتيح لك تحسين الأداء أو العناية باللثة الحساسة.
تقدّم لك DiamondClean 9000 التوجيهات اللازمة لتحسين عادات تنظيف الأسنان الصحية والحفاظ عليها إلى حين زيارة طبيب الأسنان المقبلة. تُعلمك المستشعرات الذكية والمضمّنة عند ممارسة ضغط مفرط، وسيساعدك تقرير التقدّم المخصص في البقاء على المسار الصحيح لمعرفة مدى تحسّنك مع الوقت، من خلال توصيل فرشاة الأسنان بتطبيق Sonicare.
قد لا تلاحظ إذا كنت تنظف أسنانك بقوة زائدة، لكن فرشاة DiamondClean من السلسلة 9000 ستلاحظ ذلك. إذا كنت بحاجة إلى تخفيف الضغط، فستصدر فرشاة الأسنان صوتًا نابضًا. إنه تنبيه يُذكّرك بترك مهمة التنظيف لرأس الفرشاة.
الاتصالية
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
التوافق
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
تقنية المستشعر الذكي
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