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    Philips Sonicare DiamondClean فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9352/04

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل تبييض للأسنان من Sonicare بفضل فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips الأكثر أناقة. استخدم منتجات Sonicare.

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    Philips Sonicare DiamondClean فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل فرشاة أسنان لتبييض الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية Sonicare من Philips

    • 5 إعدادات
    • رأسان للفرشاة
    • شاحن على شكل كأس زجاج وحقيبة سفر
    • وضع التلميع
    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.

    أسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد بفضل رأس الفرشاة DiamondClean*

    أسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد بفضل رأس الفرشاة DiamondClean*

    اضغط على رأس فرشاة DiamondClean لإزالة البقع عن سطح الأسنان بلطف وفعالية في الوقت نفسه. تعمل الشعيرات المكّدسة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع بفعالية عالية للحصول على أسنان أكثر بياضًا بمرتَين في 7 أيام فقط.*

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط*

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط*

    بفضل التنظيف المثالي من DiamondClean، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين*. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا مع إزالة كمية بلاك أكبر تصل إلى 7 أضعاف مقارنة بالفرشاة اليدوية*.

    اختر من بين 5 أوضاع، بما في ذلك وضع التلميع والأسنان الحساسة

    اختر من بين 5 أوضاع، بما في ذلك وضع التلميع والأسنان الحساسة

    بفضل DiamondClean، يمكنك الحصول على عملية تنظيف منعشة كل يوم. تلبي الأوضاع الخمسة التي نقدّمها كل احتياجات تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة؛ استخدم وضع Clean لعملية تنظيف استثنائية يوميًا، ووضع Gum Care لتدليك اللثة بلطف ووضع Polish للحصول على ابتسامة مشرقة ووضع Sensitive لتنظيف اللثة بلطف وفعالية في الوقت نفسه ووضع White المثالي لإزالة البقع عن أسطح الأسنان.

    حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB وشاحن على شكل كأس زجاجي

    حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB وشاحن على شكل كأس زجاجي

    يمكنك استخدام حقيبة السفر الفاخرة مع ميزة الشحن بواسطة USB كشاحن أيضًا، لتبقى جاهزًا على الدوام. ضع فرشاة الأسنان في الحقيبة وقم بتوصيلها في كمبيوترك المحمول أو في مقبس حائط. تتضمن أيضًا حاملاً لرأس الفرشاة لمستوى نظافة إضافي أثناء السفر. أما بالنسبة إلى عملية الشحن في المنزل، فيمكن وضع الشاحن على شكل كأس زجاجي في الحمام بطريقة أنيقة، ويمكن استخدامه أيضًا ككوب لغسل فمك بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة. ما عليك سوى وضع الفرشاة في الكأس. استمتع باستخدام منتظم يدوم لأسبوعَين من عملية شحن واحدة.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

    تصميم مع زاوية للتنظيف في المناطق الصعبة

    تصميم مع زاوية للتنظيف في المناطق الصعبة

    يتميّز مقبض فرشاة الأسنان DiamondClean بشكل فريد لتتمكّن بالإضافة إلى رؤوس الفرشاة من التنظيف في الأماكن الصعبة مثل الجهة الخلفية من الأسنان، بدقة تامة.

    استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

    استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

    قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.

    عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

    عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

    مهما كانت احتياجاتك الخاصة، يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة بفضل DiamondClean. تتناسب تقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، كما يمكن استخدامها في العلاج اليومي لأمراض اللثة.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت، 50-60 هرتز

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أسود

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم مريح
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 DiamondClean
      رؤوس الفرشاة
      2 من نوع DiamondClean بحجم قياسي
      حقيبة للسفر
      شاحن سفر USB
      شاحن زجاجي
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    • أداء التنظيف

      الأداء
      إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
      الفوائد الصحية
      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      فوائد التبييض
      تبييض أفضل بمرتَين للأسنان*

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      العناية باللثة
      لتدليك اللثة برفق
      أبيض
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان
      التلميع
      لتلميع أسنانك وصقلها
      حساسة
      تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

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