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  • تنظيف استثنائي بين الأسنان تنظيف استثنائي بين الأسنان تنظيف استثنائي بين الأسنان

    Philips Sonicare FlexCare Platinum فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

    HX9172/10

    تنظيف استثنائي بين الأسنان

    بفضل تسعة خيارات تنظيف فريدة ومستشعر الضغط بديهي وتقنية متقدمة في رأس الفرشاة، تتخطّى Sonicare FlexCare Platinum من Philips أساليب تنظيف الأسنان التقليدية لتوفير طريقة فريدة لإزالة اللُويحة السنية وتحسين صحة اللثة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare Platinum فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

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    تنظيف استثنائي بين الأسنان

    لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف*

    • 3 أوضاع و3 مستويات من القوة
    • رأسان للفرشاة
    • مع مستشعر الضغط
    • مُعقِّم رأس فرشاة بالأشعة فوق البنفسجية
    تخصيص الوضع ومستوى القوة

    تخصيص الوضع ومستوى القوة

    تسمح لك فرشاة FlexCare Platinum بالاختيار بين 3 أوضاع للتنظيف — التنظيف أو التبييض أو العناية باللثة — وبين 3 إعدادات لمستوى القوة — منخفض أو متوسط أو مرتفع — لتوفير تجربة تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة مخصصة بحسب احتياجاتك.

    أثبتت الاختبارات السريرية قدرتها على تحسين صحة اللثة في أسبوعين

    أثبتت الاختبارات السريرية قدرتها على تحسين صحة اللثة في أسبوعين

    أثبتت الاختبارات السريرية أن فرشاة FlexCare Platinum قادرة على تحسين صحة اللثة في أسبوعين فقط، بفضل وضع العناية باللثة الخاص للتنظيف المركز بهدف المساعدة على تقليل مخاطر نزيف اللثة والالتهابات.

    يقدم رأس الفرشاة InterCare الجديد تنظيفًا متقدمًا بين الأسنان

    يقدم رأس الفرشاة InterCare الجديد تنظيفًا متقدمًا بين الأسنان

    بفضل الشعيرات الطويلة جدًا للوصول بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة، يتميّز رأس الفرشاة InterCare الجديد بتقنية تنظيف متقدمة لإزالة اللُويحة السنية وتلميع الأسنان، بالإضافة إلى شعيرات تذكيرية يتلاشى لونها من الأزرق إلى الأبيض عندما يحين وقت استبدال رأس الفرشاة.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة لصحة فم أفضل

    تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة لصحة فم أفضل

    على عكس فرشاة الأسنان الكهربائية التقليدية أو تلك التي تعمل على الطاقة، تتميّز فرشاة Sonicare من Philips بتقنية الاهتزازات الصوتية الحائزة براءة اختراع. ويؤدي إجراء التنظيف الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة Sonicare إلى توزيع السائل بين الأسنان، وإلى إزالة البلاك برفق وفعالية بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف

    لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف

    تصل فرشاة FlexCare Platinum بعمق بين الأسنان لإزالة فائقة للُّويحة السنية. وقد أثبتت الاختبارات السريرية أنها قادرة على كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية.

    لتنبيهك عند تنظيف الأسنان بقوة أكثر من اللزوم

    لتنبيهك عند تنظيف الأسنان بقوة أكثر من اللزوم

    تتميز فرشاة FlexCare Platinum بمستشعر ضغط بديهي فريد للمساعدة على تقليل تنظيف الأسنان العدائي بواسطة الفرشاة. يهتز المقبض برفق لتنبيهك عند الضغط بقوة أكثر من اللزوم.

    بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

    بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

    تسمح لك الحقيبة المحمولة الصغيرة والمتميّزة التي نقدّمها بتخزين فرشاة الأسنان بطريقة نظيفة، بينما يسمح لك الشاحن المحمول والصغير بالحفاظ على مستوى الشحن الذي تريده أثناء التنقل. ستستمتع بأسبوعَين من الاستخدام العادي بعد عملية شحن كاملة واحدة. أصبح بإمكانك الآن الشعور بالانتعاش حتى أثناء التنقل.

    أجهزة توقيت للحثّ على تنظيف دقيق وشامل للأسنان

    أجهزة توقيت للحثّ على تنظيف دقيق وشامل للأسنان

    تقدم FlexCare Platinum مؤقتَين لتشجيعك على تنظيف أسنانك بدقة. يظهر مؤقت Quadpacer بالفواصل الزمنية الوقت المناسب للانتقال إلى ربع المساحة الأخرى من الفم، فيما يساعدك SmarTimer في بلوغ وقت الدقيقتين الذي يوصي به الأطباء لتنظيف الأسنان.

    حقيبة سفر يدوية وشاحن

    حقيبة سفر يدوية وشاحن

    من السهل أن تأخذ فرشاة FlexCare Platinum معك إلى حيث تحتاج إليها بفضل حقيبة السفر التي يسهل توضيبها وشاحن السفر الصغير الحجم.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      لوحة أمامية معدنية بيضاء اللون

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      المقبض
      تصميم مريح
      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 FlexCare Platinum
      رؤوس الفرشاة
      • 1 InterCare قياسي
      • 1 InterCare صغير
      حقيبة للسفر
      1
      الشاحن
      1
      مُعقِّم بالأشعة فوق البنفسجية
      نعم

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
      الأداء
      إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
      مستشعر الضغط
      اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      فوائد التبييض
      للمساعدة على إزالة البقع بشكل طبيعي

    • الأوضاع

      3 مستويات من القوة
      • منخفض
      • متوسط
      • مرتفع
      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      العناية باللثة
      لتدليك اللثة برفق
      أبيض
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان

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