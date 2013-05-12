تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة لصحة فم أفضل

على عكس فرشاة الأسنان الكهربائية التقليدية أو تلك التي تعمل على الطاقة، تتميّز فرشاة Sonicare من Philips بتقنية الاهتزازات الصوتية الحائزة براءة اختراع. ويؤدي إجراء التنظيف الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة Sonicare إلى توزيع السائل بين الأسنان، وإلى إزالة البلاك برفق وفعالية بين الأسنان وعلى طول اللثة.