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Philips Sonicare 2100 Series

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX3651/12
Sonicare
Sonicare
  • وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. نقدّم لك تقنية الاهتزازات الصوتية. وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. نقدّم لك تقنية الاهتزازات الصوتية. وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. نقدّم لك تقنية الاهتزازات الصوتية.
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    Philips Sonicare 2100 Series فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX3651/12

    وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. نقدّم لك تقنية الاهتزازات الصوتية.

    بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية وحركة فرشاة الأسنان التي نقدّمها، تتم إزالة البلاك بلطف وبشكل أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لغاية 3 مرات*. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare 2100 Series فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. نقدّم لك تقنية الاهتزازات الصوتية.

    بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية وحركة فرشاة الأسنان التي نقدّمها، تتم إزالة البلاك بلطف وبشكل أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لغاية 3 مرات*. إكتشف كلّ المميزات

    وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. نقدّم لك تقنية الاهتزازات الصوتية.

    بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية وحركة فرشاة الأسنان التي نقدّمها، تتم إزالة البلاك بلطف وبشكل أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لغاية 3 مرات*. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare 2100 Series فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. نقدّم لك تقنية الاهتزازات الصوتية.

    بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية وحركة فرشاة الأسنان التي نقدّمها، تتم إزالة البلاك بلطف وبشكل أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لغاية 3 مرات*. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل الفئة 2000

      وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. نقدّم لك تقنية الاهتزازات الصوتية.

      إزالة البلاك بطريقة أفضل حتى 3 مرات*

      • تقنية الاهتزازات الصوتية
      • QuadPacer وSmarTimer
      • تصميم مريح
      • بطارية تدوم لمدة 14 يومًا
      تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

      تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

      تدفع اهتزازات الشعيرات القوية الحبيبات الدقيقة بعمق بين الأسنان وعلى طول اخط اللثة لتجربة منعشة. ستحصل على ما يساوي شهرَين من تنظيف الأسنان اليدوي في غضون دقيقتَين فقط.** 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة لتنظيف أسنانك بلطف والقضاء على البلاك وتنظيفه، فتستمتع بتنظيف يومي استثنائي.

      إزالة البلاك بشكل أفضل بـ 3 مرات مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية*

      إزالة البلاك بشكل أفضل بـ 3 مرات مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية*

      تم إثبات قدرة فرشاة الأسنان Sonicare مع تقنية الاهتزازات الصوتية المتطورة سريريًا على إزالة البلاك بشكل أفضل بـ 3 مرات* مقارنة بفرشاة أسنان يدوية. وهي تزيل البلاك من أسنانك وعلى طول خط اللثة وتحمي لثتك في الوقت نفسه.

      استخدام أمن ولطيف

      استخدام أمن ولطيف

      تمنحك فرشاة الأسنان Sonicare تنظيفًا دقيقًا بدون أن تكون قاسية على أسنانك ولثتك. تقدّم الاهتزازات الصوتية القوية واللطيفة في آن عملية تنظيف استثنائية وهي لطيفة على أسنانك ولثتك في الوقت نفسه.

      حسّن تجربة تنظيف الأسنان بفضل SmarTimer وQuadPacer

      حسّن تجربة تنظيف الأسنان بفضل SmarTimer وQuadPacer

      بفضل SmarTimer لمدة دقيقتَين وQuadPacer لمدة 30 ثانية، ستستمتع بتجربة موجّهة لتنظيف أسنانك للمدة الموصى بها في كل مناطق الفم، وذلك لضمان عملية تنظيف كاملة.

      تصميم مريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها

      تصميم مريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها

      تصميم رفيع وخفيف ومريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها لتزويدك بعملية تنظيف رائعة من دون أي مجهود.

      بطارية تدوم طويلاً لمدة 14 يومًا

      بطارية تدوم طويلاً لمدة 14 يومًا

      بطارية تدوم لغاية 14 يومًا لتتمكّن من استخدامها لفترة طويلة من دون الحاجة إلى شحنها.

      بدء استخدام سهل لانتقال سهل

      بدء استخدام سهل لانتقال سهل

      يمنحك برنامج بدء الاستخدام السهل خيار زيادة قوة تنظيف الأسنان بصورة تدريجية ولطيفة في أول 14 مرة تستخدم فيها فرشاة أسنانك الجديدة.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        DC5V

      • المواصفات الفنية

        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        14 يومًا*****
        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أزرق فاتح

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • سهولة الاستخدام

        المقبض
        تصميم مريح
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت

      • العناصر المضمنة

        الشاحن
        1
        المقبض
        2100 Series، قطعة واحدة
        رأس الفرشاة
        C1 ProResults واحد بحجم قياسي

      • أداء التنظيف

        السرعة
        حتى 31000 تمريرة في الدقيقة
        الأداء
        لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى ثلاثة أضعاف*
        موقت
        Quadpacer وSmarTimer

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي

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          • **** بالاستناد إلى فترَتي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا في الوضع القياسي
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