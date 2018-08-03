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Series 2000

جهاز ترطيب الهواء

HU4811/90
1 جائزة
  • تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
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    Series 2000 جهاز ترطيب الهواء

    HU4811/90
    1 جائزة

    تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء

    املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2000 جهاز ترطيب الهواء

    تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء

    املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية. إكتشف كلّ المميزات

    تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء

    املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2000 جهاز ترطيب الهواء

    تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء

    املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية. إكتشف كلّ المميزات

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      ترطيب الهواء الجاف بطريقة صحية، ليلاً ونهارًا

      • لترطيب الغرف لغاية 38 م²
      • معدل ترطيب يبلغ 250 مل/الساعة
      • بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%
      توزيع متساوٍ وفعال عبر الغرفة

      توزيع متساوٍ وفعال عبر الغرفة

      يقوم الموزّع بمقدار 360 درجة بتوزيع الهواء المرطّب بطريقة متساوية في كل الغرفة. ينتقل بخار NanoCloud الدقيق جدًا إلى مسافة أبعد ويمنع التشبّع المفرط، لعملية ترطيب فعالة، وبشكل خاص في الغرف الأكبر حجمًا.

      فعال في الغرف بحجم يصل إلى 38 م2 (3)

      فعال في الغرف بحجم يصل إلى 38 م2 (3)

      بفضل سرعتَين للمروحة والإعدادات التلقائية، ستحصل على مستوى الأداء والراحة الذي تريده. يمكن للجهاز ترطيب أي غرفة بحجم يصل إلى 38 م2 بفعالية، بفضل الإخراج الذي يصل إلى 250 مل/الساعة. (2، 3)

      آمن وفعال وطبيعي بالكامل (5)

      آمن وفعال وطبيعي بالكامل (5)

      تستخدم تقنية NanoCloud التبخّر الطبيعي، والمعروف جدًا على أنه طريقة آمنة صحيًا وفعالة للترطيب. لا يتم استخدام الأيونات أو المواد الكيمائية أو الأوزون (5) ولا يتم تسخين المياه، لتفادي خطر التعرّض لحروق.

      بدون غبار أبيض أو أرضيات رطبة (4)

      بدون غبار أبيض أو أرضيات رطبة (4)

      لا يصدر الضباب غير المرئي الناتج من NanoCloud غبارًا أبيض أو يترك بقعًا رطبة في غرفتك (4). إن قطرات المياه الأكبر الناتجة من أجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية قد ترطّب المساحة المحيطة وتحمل المعادن التي تترك بقايا بيضاء على الأسطح المجاورة. تتميّز جسيمات NanoCloud بحجمها الصغير جدًا بحيث لا يمكنها حمل المعادن، وذلك لتفادي البقايا والبقع بفعالية.

      بكتيريا أقل بنسبة 99% مع تقنية NanoCloud (1)

      بكتيريا أقل بنسبة 99% مع تقنية NanoCloud (1)

      تستخدم تقنية NanoCloud الفريدة التبخّر الطبيعي لإصدار بخار مياه نقي. يكون الضباب الدقيق جدًا الناتج من NanoCloud غير مرئي للعين المجرّدة ويصعب جدًا على البكتيريا أو البقايا الالتصاق به، لترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة 99% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية. (1)

      وضع النوم للاستمتاع بليلة هادئة

      وضع النوم للاستمتاع بليلة هادئة

      يقلل وضع النوم مستويات الضجيج للعمل بفعالية وهدوء طوال الليل.

      تصميم ذكي لسهولة الاستخدام

      تصميم ذكي لسهولة الاستخدام

      استمتع بساعات متواصلة من الترطيب بفضل خزان المياه الكبير. ما عليك سوى إزالة الجزء العلوي لإعادة تعبئته بسهولة تامة. يتميّز بتصميم سهل التنظيف للمساعدة في الحفاظ على جهاز ترطيب الهواء والهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        310*310*405 mm
        الفولتية
        220 V
        اللون (الألوان)
        أبيض، شمباني
        بلد المنشأ
        الصين
        لون لوحة التحكم
        باللون الأبيض
        مستشعر (ات) جودة الهواء
        جهاز استشعار الرطوبة
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        الوزن مع التغليف
        4,20 kg
        منطقة فعالة
        38 m²
        سعة خزان الماء
        2 L
        نوع لوحة التحكّم
        مقبض
        مؤشرات سرعة المروحة
        النوم
        مستوى الصوت
        31-41 dB(A)

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستبدال

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        249*249*339 mm
        فلتر الترطيب
        يجب استبدال FY2401 كل 6 أشهر
        وزن المنتج
        2,92 kg

      • الوزن والأبعاد

        اللون (الألوان)
        أبيض وشمباني
        خزان المياه
        2 لتر

      • إمكانية الاستخدام

        الأوضاع
        النوم
        إعدادات السرعة اليدوية
        1.2
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر
        وقت استقلالية خزان المياه (6)
        13 ساعة

      • الاستدامة

        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • توفير استهلاك الطاقة

        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        &lt; 0.5 واط
        الفولتية
        220-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        15 واط

      • الفلاتر البديلة

        الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب
        FY2401 - لغاية 6 أشهر

      • الأداء

        معدل الترطيب (2)
        250 مل/الساعة
        حجم غرفة الترطيب (3)
        مساحة تصل إلى 38 م2
        تقنية NanoCloud (1)
        بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%

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          الجوائز

          • (1) مقارنة بوحدات تنقية الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل
          • (2) تم الاختبار وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة. تبلغ درجة الحرارة الأساسية 23±2 درجات مئوية والرطوبة النسبية 30±2%
          • (3) تم الاحتساب باستخدام AHAM HU-1-2016 البند 7.3 بالاستناد إلى أداء الترطيب الذي تم اختباره وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة
          • (4) تم اختبار ترسب المعادن على الأثاث من قِبل مختبر تابع لجهة ثالثة على مدار 3 ساعات وفقًا لـ DIN 44973 وIUTA e.V..
          • (5) تم الاختبار وفقًا لـ GB 21551.3-2010 في مختبر تابع لجهة ثالثة. إن الأوزون والمركّبات العضوية المتطايرة وPM10 وحدّة الأشعة فوق البنفسجية أقل من الحدود.
          • (6) تم الاحتساب بالاستناد إلى خزان مياه سعة لترَين وعند التشغيل على السرعة 1 مع معدل ترطيب يبلغ 150 مل/الساعة.

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