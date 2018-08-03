بدون غبار أبيض أو أرضيات رطبة (4)

لا يصدر الضباب غير المرئي الناتج من NanoCloud غبارًا أبيض أو يترك بقعًا رطبة في غرفتك (4). إن قطرات المياه الأكبر الناتجة من أجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية قد ترطّب المساحة المحيطة وتحمل المعادن التي تترك بقايا بيضاء على الأسطح المجاورة. تتميّز جسيمات NanoCloud بحجمها الصغير جدًا بحيث لا يمكنها حمل المعادن، وذلك لتفادي البقايا والبقع بفعالية.