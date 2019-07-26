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  • فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000 فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000 فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000

    جهاز الترطيب من السلسلة 2000 فلتر الترطيب

    FY2401/30

    فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000

    يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع الجهاز، ما يضمن أداءً عاليًا ومتسقًا. يتمتع الفلتر بتقنية NanoCloud لتحرير الرذاذ غير المرئي، ما يرطّب الهواء مع انتشار أقل للبكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1)

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    جهاز الترطيب من السلسلة 2000 فلتر الترطيب

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    فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000

    تقنية NanoCloud مع الترطيب الصحي

    • متوافق مع السلسلة 2000
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • عمر افتراضي يبلغ 6 أشهر
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع أجهزة الترطيب من Philips السلسلة 2000

    متوافق مع أجهزة الترطيب من Philips السلسلة 2000

    فلاتر بديلة لجهاز الترطيب من السلسلة 2000 من Philips: الطُرز HU4801 وHU4802 وHU4803 وHU4810 وHU4811 وHU4813 وHU4814. يمكنك التحقق من رقم طراز جهاز الترطيب في الجزء السفلي منه.

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 6 أشهر

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 6 أشهر

    توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى 6 أشهر (1)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    لا توجد تقنية تطلق بخار ماء أنظف من NanoCloud، إذ يكون الرذاذ الفائق الصغر غير مرئي للعين المجردة ويكون من الصعب للغاية التصاق البكتيريا عليه. ترطّب الأجهزة المزوّدة بهذه التقنية الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية، وهي آمنة للاستخدام مع ماء الصنبور. (2)

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر الترطيب
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      فترة استهلاك
      حتى 6 أشهر

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      130 مم
      وزن المنتج
      0,07 كجم
      عرض المنتج
      130 مم
      طول المنتج
      190 مم
      طول الحزمة
      80 مم
      عرض الحزمة
      135 مم
      ارتفاع الحزمة
      250 مم
      وزن الحزمة
      0,175 كجم

    • استبدال

      لأجهزة ترطيب الهواء من Philips
      HU4813،‏ HU4811،‏ HU4810،‏ HU4803،‏ HU4801

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