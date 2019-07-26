ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

لا توجد تقنية تطلق بخار ماء أنظف من NanoCloud، إذ يكون الرذاذ الفائق الصغر غير مرئي للعين المجردة ويكون من الصعب للغاية التصاق البكتيريا عليه. ترطّب الأجهزة المزوّدة بهذه التقنية الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية، وهي آمنة للاستخدام مع ماء الصنبور. (2)