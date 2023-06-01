ملحق مفرمة اللحم

تضمن مفرمة اللحم، المزودة بشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحرك قوي، نتائج سريعة عند صنع كباب الكفتة أو النقانق أو كرات اللحم (وهي تفرم كيلوجرامًا واحدًا من اللحم في أقل من دقيقتين**)