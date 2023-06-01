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  • مخبوزات مثالية من المرة الأولى مخبوزات مثالية من المرة الأولى مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    Series 7000 آلة مطبخ مع ملحقات

    HR7962/21

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات والصلصات والحساءات وغيرها من الأطباق اللذيذة المُعدَّة في المنزل، استخدم تطبيق HomeID لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقَي الخلاط والمفرمة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Series 7000 آلة مطبخ مع ملحقات

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    مراجعة كل جهاز المطبخ

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    احصل على عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*

    • خفاقة العجين وأداة الخفق والخفاقة
    • وعاء سعة 5,5 لترات
    • محرّك فعال بقوة 1000 واط
    • يتضمن ملحق الخلاط
    • يتضمن ملحق المفرمة
    تقنية ProKnead لخَبز احترافي

    تقنية ProKnead لخَبز احترافي

    تقنية فريدة تقلّد حركة اليد من خلال الضغط على العجينة وتمديدها في الوقت نفسه، للحصول على عجينة مرنة ومثالية بدون عناء في 3 دقائق فقط.*

    تطبيق HomeID للحصول على إرشادات مفصلة خطوة بخطوة

    تطبيق HomeID للحصول على إرشادات مفصلة خطوة بخطوة

    استخدم تطبيق HomeID مع أداة المطبخ من Philips بحيث لا تضطر بعد الآن إلى تخمين الإعدادات التي تريد استخدامها. اختر وصفة طعام وسيرشدك التطبيق من بداية الطهو إلى نهايته للحصول على نتائج مثالية مضمونة.

    ملحق خلاط زجاجي سعة 1,5 لترات

    ملحق خلاط زجاجي سعة 1,5 لترات

    عزز مخبوزاتك مع الحساء والصلصات، أو حتى مشروب الفاكهة بالقوام المثالي، بفضل الخلاط المزود بتقنية ProBlend.

    ملحق مفرمة اللحم

    ملحق مفرمة اللحم

    تضمن مفرمة اللحم، المزودة بشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحرك قوي، نتائج سريعة عند صنع كباب الكفتة أو النقانق أو كرات اللحم (وهي تفرم كيلوجرامًا واحدًا من اللحم في أقل من دقيقتين**)

    مؤقت LED ذكي مع إيقاف تشغيل تلقائي

    مؤقت LED ذكي مع إيقاف تشغيل تلقائي

    ما عليك سوى تعيين المؤقت الذكي وإضافة المكونات والسماح لأداة المطبخ بالعمل عنك. ركز على الخطوات الأخرى مع تحقيق نتائج الخلط المطلوبة. يتوقف الجهاز تلقائيًا عن التشغيل في نهاية الوقت المعين.

    إضاءة الوعاء تلقائيًا

    إضاءة الوعاء تلقائيًا

    يضيء الضوء التلقائي في الوعاء المكونات داخل الوعاء أثناء عملية الخلط مما يسمح لك برؤية اللون والقوام بوضوح.

    حاجب الطرطشة لعملية خَبز بدون فوضى

    حاجب الطرطشة لعملية خَبز بدون فوضى

    حافظ على نظافة سطح العمل بفضل ملحق حاجب الطرطشة الذي يضمن عدم خروج المكونات من الوعاء ويسهّل عملية السكب.

    عملية خلط مع ملاءمة مثالية لتجربة سلسة

    عملية خلط مع ملاءمة مثالية لتجربة سلسة

    تمكّن من مسح كل حواف الوعاء، ومزج كل المكونات بدقة، بفضل عملية الخلط مع الملاءمة المثالية.

    8 إعدادات سرعة مختلفة لتحكّم تام

    8 إعدادات سرعة مختلفة لتحكّم تام

    لتلبية كل احتياجات الخلط والعجن، بسرعة عالية أو منخفضة.

    قاعدة معدنية متينة

    قاعدة معدنية متينة

    تم تصميم القاعدة المعدنية لضمان ثبات تام حتى أثناء خلط أقسى المكونات.

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لتسهيل عملية التنظيف

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لتسهيل عملية التنظيف

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لضمان عملية تنظيف بدون عناء مرة بعد مرة.

    حماية المحرك من الحرارة

    حماية المحرك من الحرارة

    أداة مطبخ مصممة لتدوم طويلاً بفضل مستشعر حماية المحرك من الحرارة (MTP) الخاص الذي يمنع المحرك من الإحماء المفرط جراء الاستخدام المتكرر.

    محرّك فعال بقوة 1000 واط

    لنتائج عجن مثالية، حتى مع العجينة الكثيفة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      لا
      الوظائف
      عجن وخفق وخلط
      نوع المنتج
      جهاز المطبخ
      عدد الحصص
      6
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      مفتاح دوار
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      مخزن لسلك الطاقة
      لا
      موقت
      نعم
      التقنية
      تقنية ProKnead
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مادة الدورق
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الشفرة
      سبيكة من الألومنيوم
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      22500
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      لا
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      لا
      كتيّب الوصفات
      لا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏ 87 ديسيبل (A)
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1000
      الفولتية
      230
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      مضرب وأداة عجن
      الملحقات المرفقة 2
      خفق ودورق للخلاط
      الملحقات المرفقة 3
      غطاء للوعاء ومفرمة للحم
      الملحقات المتعلقة 1
      دليل المستخدم
      الملحقات المتعلقة 2
      نشرة

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      لا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      نعم
      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      24,1
      عرض المنتج
      43,8
      ارتفاع المنتج
      34,5
      وزن المنتج
      6,72
      طول الحزمة
      42,8
      عرض الحزمة
      48
      ارتفاع الحزمة
      40
      وزن الحزمة
      12,42

    • متانة

      تخزين
      أكثر من 90% من المواد المعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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