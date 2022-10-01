HR7962/01
مخبوزات مثالية من المرة الأولى
ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي مع آلة المطبخ من Philips. حضّر عجينة احترافية في غضون 3 دقائق فقط.* استوحِ الأفكار من مئات الوصفات في تطبيق HomeID، بدءًا من الخبز وصولاً إلى قوالب الحلوى، واخبز مثل الاحترافيين من المرة الأولى.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقنية فريدة تقلّد حركة اليد من خلال الضغط على العجينة وتمديدها في الوقت نفسه، للحصول على عجينة مرنة ومثالية بدون عناء في 3 دقائق فقط.*
ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لضمان عملية تنظيف بدون عناء مرة بعد مرة.
استخدم تطبيق HomeID للوصول إلى مئات الوصفات المفصّلة والسهلة من أجل تحضير مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية لعائلتك. انضمّ إلى مجتمع تفاعلي لتبادل الوصفات والنصائح حول الخَبز والمزيد غير ذلك.
حافظ على نظافة سطح العمل بفضل ملحق حاجب الطرطشة الذي يضمن عدم خروج المكونات من الوعاء ويسهّل عملية السكب.
عيّن العد العكسي على المؤقّت الذكي، وأضِف المكونات، واترك آلة المطبخ من Philips تتولّى العمل الشاق بالنيابة عنك. وهي تتوقف عن التشغيل تلقائيًا عند انتهاء الوقت المحدد.
تمكّن من مسح كل حواف الوعاء، ومزج كل المكونات بدقة، بفضل عملية الخلط مع الملاءمة المثالية.
تسليط الضوء على المكونات للوضوح والدقة أثناء عملية الخلط
تم تصميم القاعدة المعدنية لضمان ثبات تام حتى أثناء خلط أقسى المكونات.
لتلبية كل احتياجات الخلط والعجن، بسرعة عالية أو منخفضة.
أداة مطبخ مصممة لتدوم طويلاً بفضل مستشعر حماية المحرك من الحرارة (MTP) الخاص الذي يمنع المحرك من الإحماء المفرط جراء الاستخدام المتكرر.
ضاعف التحضير لوصفتك عبر شراء وعاء إضافي بشكل منفصل، لتلبية كل رغبات الخَبز الخاصة بك
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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