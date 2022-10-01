مخبوزات مثالية من المرة الأولى

ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي مع آلة المطبخ من Philips. حضّر عجينة احترافية في غضون 3 دقائق فقط.* استوحِ الأفكار من مئات الوصفات في تطبيق HomeID، بدءًا من الخبز وصولاً إلى قوالب الحلوى، واخبز مثل الاحترافيين من المرة الأولى.