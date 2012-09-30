أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

إضافة إلى السرعات اليدوية التي يبلغ عددها 12 سرعة والتحكم النبضي، تأتي محضرة الطعام هذا من Avance مزودة بثلاثة أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة. ولاختيارها، ما عليك سوى إدارة قرص التحكم إلى وضع التشغيل "ON" والضغط على الزر التلقائي الذي يعمل بكبسة واحدة. وعندئذٍ يضبط المحرك السرعة المناسبة والوظائف النبضية تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.