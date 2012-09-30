HR7776/90
فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط
يشكّل جهاز تحضير الطعام من السلسلة 7000 من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والجديدة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين الذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تعمل آلة الخفق المزودة برأسي خفق معدنيين مع الزر التلقائي بكبسة واحدة لتحضير بياض البيض المنفوش (بزيادة في الحجم حتى 600%) والقشدة المخفوقة بشكل مثالي (بزيادة في الحجم حتى 200%). لم يكن صنع التحليات اللذيذة يومًا بهذه السهولة!
بمساعدة المحرك القوي، تعمل أداة العجن المعدنية هذه على تشكيل كرة عجين من المكونات بسرعة. وبمجرد تشكيل العجين، تحرك هذه الأداة المبتكرة العجين بالقوة والسرعة المناسبتين لتمكينك من صنع ألذ خبز على الإطلاق.
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
إضافة إلى السرعات اليدوية التي يبلغ عددها 12 سرعة والتحكم النبضي، تأتي محضرة الطعام هذا من Avance مزودة بثلاثة أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة. ولاختيارها، ما عليك سوى إدارة قرص التحكم إلى وضع التشغيل "ON" والضغط على الزر التلقائي الذي يعمل بكبسة واحدة. وعندئذٍ يضبط المحرك السرعة المناسبة والوظائف النبضية تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.
كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.
يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.
القرص العكسي للتقطيع (ناعم وخشن) مناسب لكل أنواع الخضار.
إن جهاز تحضير الطعام جايمي أوليفر من Philips المصمّم بشكل جميل بسيط وموثوق منه، يضم عددًا من الملحقات المفيدة التي تنفع لتحضير وجبات إفطار وغداء وعشاء طازجة وصحية. هذا الملحق مثالي لاستخراج العصير الطازج من كافة أنواع الحمضيات مثل البرتقال والكريب فروت.
بفضل الأقراص ذات الحجم الكبير جدًا (18 سم)، سيوفر جهاز تحضير الطعام من Philips أداءً أسرع مما يوفر عليك الوقت والجهد أثناء الطهو.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
التوافق
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
متانة
بلد المنشأ
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