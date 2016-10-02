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Viva Collection

محضرة الطعام

HR7631/90
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  • أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
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    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7631/90
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      أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

      مع تقنية Powerchop: لنتائج فائقة

      • 600 واط
      • سرعتان + نبضات
      • أكثر من 21 وظيفة
      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      تم تصميم جهاز تحضير الطعام من Philips ليكون سهل التجميع. إذ يمكن تركيب القطع سويًا بفضل تصميم الملحقات التي تتميّز بملاءمة التركيب بحسب الشكل.

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      دورق خلاط للخلط والسحق والتحريك

      دورق خلاط للخلط والسحق والتحريك

      محرك بقوة 600 واط لتحضير الطعام بفاعلية

      محرك بقوة 600 واط لتحضير الطعام بفاعلية

      ملحقات لإنجاز أكثر من 21 وظيفة بسهولة

      ملحقات لإنجاز أكثر من 21 وظيفة بسهولة

      أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ للتقطيع والفرم

      ما عليك إلا تحديد القرص المناسب من أقراص الفولاذ الذي لا يصدأ لتحضير المكوّنات المفضلة لديك ثم اضغطي عليه لوضعه على حامل القرص. تم اختبار الأداء لتوفير أفضل نتائج لتقطيع الطعام بأحجام مختلفة.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        Black
        الفولتية
        220  V
        المضمنة
        • Chopping knife
        • Coarse shredding tool
        • Coarse slicing tool
        • Jar
        سعة الوعاء
        1.3  L
        طول سلك الطاقة
        1.12  m
        صُنع في
        البرازيل
        الطاقة
        600  W
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        4400x2500x3330  mm
        التردد
        60  Hz
        لون لوحة التحكم
        فضي
        الوزن مع التغليف
        3,24  kg
        قطر أنبوب التغذية
        75‏x‏45  mm
        سعة الدورق
        1.5  L
        عدد إعدادات السرعة
        2
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        20000  r/min
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة (العدد الأقصى)
        1600  r/min

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        Yes

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        1800‏x‏1800‏x‏3900  mm
        وزن المنتج
        2,50  kg

      • الاستدامة

        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% recycled paper

      • المواصفات العامة

        ميزات المنتج
        • Dishwasher safe
        • Pulse
        • Safety lock

      • اللمسات النهائية

        مادة الملحقات
        الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك PP
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        SAN

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