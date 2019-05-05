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  • طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية

    مجموعة Viva جهاز تحضير الطعام الصغير

    HR7530/01

    طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية

    إذا كنت تحب الوجبات المنزلية الصحية، فستحب جهاز تحضير الطعام الصغير من Philips من مجموعة Viva. لقد صممنا هذه المجموعة لتناسب نمط الحياة الكثير الانشغال. يمكنك تحضير أطباق رائعة بسرعة حتى وإن كانت تحتوي على أقسى المكونات.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva جهاز تحضير الطعام الصغير

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    طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية

    نتائج رائعة حتى مع أقسى المكونات

    • 850 واط
    • 31 وظيفة
    • قرص 2 في 1
    • قرص البطاطس المقلية، علبة التخزين
    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

    تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد

    تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد

    تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد.

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع.

    يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان

    يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان

    يمكن وضع كل قطع الملحقات على الرف العلوي من الجلاية، لتنظيفها بسهولة.

    دورق متين وشفاف للاستخدام المكثّف

    دورق متين وشفاف للاستخدام المكثّف

    يتميّز الدورق المتين بسعة 1,5 لترات وبسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا، لتحضير لغاية 5 حصص من السموذي دفعة واحدة.

    محرك قوي بقدرة 850 واط، لتحضير الطعام بدون مجهود

    يعالج المحرك القوي الذي نقدّمه مجموعة متنوّعة من المكونات، مثل عجينة الخبز أو الخضار القاسية أو حبوب القهوة أو الجبنة أو الشوكولاته. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبشر المكوّنات ويقطّعها إلى شرائح بسهولة تامة.

    جهاز متكامل: عجن وخفق وبشر وتقطيع إلى شرائح وطحن وعصر

    مع أكثر من 31 وظيفة، لا حدود لما يمكنك تحضيره: بدءًا من وجبات الطعام والخبز ووصولاً إلى الصلصات وحبوب القهوة المطحونة والعصائر وغيرها الكثير. استخدم الملحقات عالية الجودة ومتعددة الوظائف لتقطيع المكونات وهرسها وفرمها (الشفرة على شكل حرف S)، أو لتقطيعها إلى شرائح وبشرها (القرص 2 في 1). حضّر كل ما تشتهيه!

    دليل حول السرعة والملحقات بالألوان، لمطابقة سهلة

    للحصول على نتائج مثالية في كل مرة، ما عليك سوى مطابقة لون الملحق مع لون السرعة نفسه. استخدم السرعة 1 لخفق القشدة والبيض وتحضير المعجّنات وعجينة الخبز. أما السرعة 2 فتعتبر مثالية لتقطيع البصل وفرم اللحمة وتحضير المشروبات والمزيد غير ذلك.

    حجم صغير وإمكانية تخزين كل الملحقات في الوعاء

    يحتلّ جهاز تحضير الطعام الصغير من مجموعة Viva مساحة أصغر على سطح العمل، إلا أنه مجهّز بكل لوازم المطبخ التي يمكنك تخزينها في علبة التخزين بسهولة تامة.

    قرص 2 في 1 بوجهَين من الفولاذ المقاوم للصدأ: بشر وتقطيع إلى شرائح

    يسهّل القرص المريح بوجهَين تقطيع المكونات إلى شرائح من جهة وبشرها من الجهة الأخرى!

    حضّر 5 حصص من الطعام في الوقت نفسه بفضل الوعاء سعة 1,5 لترات

    يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 لتر (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء البارد دفعة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مشمول
      • وحدة الشفرات على شكل S
      • عصارة الحمضيات
      • أداة إستحلاب
      • أداة إعداد البطاطس المقلية
      • الدورق
      • أداة عجن
      • مطحنة
      • قرص قابل للقلب
      • علبة تخزين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      850  W
      سعة الوعاء
      2,1  l
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50-60  Hz
      السعة التشغيلية للوعاء
      500 غ من الدقيق أو 1,5  l

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      244‏x‏244‏x‏377  mm

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • إعداد سرعة نبضي
      عدد إعدادات السرعة
      2 + نبضة
      عدد أقراص التقطيع
      1 (ذو وجهَين)

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      ABS
      مادة الملحقات
      معدن (القرص 2 في 1) وبلاستيك (أداة العجن وقرص الاستحلاب)
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الدورق
      SAN
      مادة الحاوية/دافعة اللب
      SAN

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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