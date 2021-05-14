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5000 Series

محضرة الطعام

HR7302/90
  • تعددية الاستخدام والطاقة تعددية الاستخدام والطاقة تعددية الاستخدام والطاقة
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    5000 Series محضرة الطعام

    HR7302/90

    تعددية الاستخدام والطاقة

    يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات! إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series محضرة الطعام

    تعددية الاستخدام والطاقة

    يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات! إكتشف كلّ المميزات

    تعددية الاستخدام والطاقة

    يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات! إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series محضرة الطعام

    تعددية الاستخدام والطاقة

    يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات! إكتشف كلّ المميزات

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      تعددية الاستخدام والطاقة

      قوة 750 واط و6 ملحقات

      • قوة المحرك 750 واط
      • وعاء بسعة 1,5 لتر
      • سرعتان
      • 6 ملحقات
      قوة المحرك 750 واط لتوفير أداء رائع

      قوة المحرك 750 واط لتوفير أداء رائع

      تبلغ قوة المحرك 750 واط لتوفير أداء رائع من أجل تحضير وصفاتك المفضّلة بدون مجهود

      وعاء بسعة 1,5 لتر

      وعاء بسعة 1,5 لتر

      وعاء بسعة 1,5 لتر لتحضير الوصفات لكل أفراد العائلة

      ضمان لمدة سنتَين

      ضمان لمدة سنتَين

      ضمان لمدة سنتَين

      تقنية PowerChop لأفضل النتائج في كل مرة

      تقنية PowerChop لأفضل النتائج في كل مرة

      تسمح لك تقنية PowerChop بالقيام بكل ما تريد، سواء أكنت تستخدم مكونات قاسية أم تريد خلطها بطريقة ناعمة، فبفضل شكل الشفرات، وزاوية التقطيع، وتصميم الوعاء، ستحصل على أفضل النتائج في كل مرة.

      6 ملحقات لتحضير وصفاتك المفضّلة

      6 ملحقات لتحضير وصفاتك المفضّلة

      شفرة على شكل حرف S، ودورق خلاط بسعة لترَين، وقرص تقطيع قابل للتركيب، وقرص بشر قابل للتركيب، وعصارة حمضيات وأداة عجن من أجل تحضير وصفاتك المفضّلة

      إعدادان للسرعة

      إعدادان للسرعة مع ترميز بالألوان لتحكّم ممتاز

      استخدم إعداد السرعة المناسب لكل ملحق

      مع وظيفة الترميز بالألوان، يمكنك الحصول على أفضل النتائج من كل ملحق باستخدام السرعة المناسبة له بالاستناد إلى لونه.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        البرازيل

      • المواصفات العامة

        إعداد السرعة
        2
        سعة الدورق
        1.5 ليتر
        الملحقات
        6

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        دورق مواد
        بلاستيك
        اللون
        أسود

      • الخدمة

        الكفالة
        سنتان

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        750 واط
        فولت
        220 فولت

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