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7000 Series

خلاط عالي السرعة

HR3760/00
  • أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات. أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات. أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.
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    7000 Series خلاط عالي السرعة

    HR3760/00

    أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.

    مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق NutriU للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء. إكتشف كلّ المميزات

    7000 Series خلاط عالي السرعة

    أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.

    مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق NutriU للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء. إكتشف كلّ المميزات

    أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.

    مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق NutriU للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء. إكتشف كلّ المميزات

    7000 Series خلاط عالي السرعة

    أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.

    مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق NutriU للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء. إكتشف كلّ المميزات

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      أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.

      • تقنية ProBlend Ultra
      • تطبيق NutriU
      • برامج سريعة التحديد
      تقنية ProBlend Ultra

      تقنية ProBlend Ultra

      تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا لتعمل معًا بشكل مثالي للحصول على تنوع فائق من حيث النكهة والقوام بالطريقة التي تريدها كل مرة.

      تحديد فوري مع برامج سريعة التحديد

      تحديد فوري مع برامج سريعة التحديد

      يتم تحديد برامج سريعة التحديد على الشاشة الرقمية مع ضبط الوقت والسرعة بحيث تكون وصفاتك المفضلة في متناول يدك. وهي تشمل؛ مشروب الفاكهة، وزبدة المكسرات، والحلويات، والحساء، والصلصات، بالإضافة إلى وظيفتَي سحق الثلج والتنظيف.

      تنظيف بدون عناء بفضل وظيفة التنظيف السريع

      تنظيف بدون عناء بفضل وظيفة التنظيف السريع

      نشّط وظيفة التنظيف مع كمية صغيرة من الماء وصابون الأطباق، واستمتع بتنظيف خال من العناء في غضون دقيقتَين فقط. تزيل وظيفة التنظيف حتى أكثر البقايا صعوبة مثل خلطات قوالب الحلوى وزبدات المكسرات.

      دورق بسعة كبيرة للعائلة

      دورق بسعة كبيرة للعائلة

      دورق زجاجي سعة 2 لترات مع 1,8 لترات بسعة فعالة: بحيث تكفي كمية الطعام المطهية لكل أفراد العائلة.

      وسع نطاق وصفاتك مع تطبيق NutriU

      وسع نطاق وصفاتك مع تطبيق NutriU

      نزّل تطبيق NutriU واستكشفه مع أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير مشروباتك وأطباقك ووجباتك الخفيفة المفضّلة بمساعدة الخلاط الجديد الذي تستخدمه. يجب أن يكون الطهو الصحي بسيطًا ويحث أفراد عائلتك على طلب المزيد. لذلك، يقدّم تطبيق NutriU مجموعة متنوعة من الخيارات البديلة والصحية لأطباقك المفضّلة. ابتداءً من حلويات الشوكولاته الصحية ووصولاً إلى الوجبات الأساسية الغنية بالمكونات الغذائية، نبتكر وصفاتنا بطريقة صحية ولكن بدون المساومة على المذاق الشهي.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تم تصميم الشفرة ProBlend Ultra خصيصا لمنع انحباس جزيئات الطعام تحت الشفرات.

      شفرات ProBlend Ultra

      تم تصميم شفرات ProBlend Ultra بشكل فريد بحيث تجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام.

      دورق ProBlend Ultra

      تم تصميم دورق ProBlend Ultra مع أضلع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات باستمرار نحو سير الخلط.

      محرك ProBlend Ultra

      يوفّر محرك ProBlend Ultra طاقة عالية تبلغ 1500 واط، لتشغيل سير الخلط وتوزيع كل المكونات بصورة متساوية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        صُنع في
        الصين
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        اللون (الألوان)
        معدني وأسود
        عدد إعدادات السرعة
        12
        إعداد سرعة نبضي
        نعم
        السعة الفعلية
        1.8  L
        السعة القصوى للدورق
        2 لتر

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        216 × 167 × 442  mm
        وزن المنتج
        4,58  kg

      • الاستدامة

        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        > 98% ورق معاد تدويره

      • المواصفات العامة

        آمنة للاستخدام في الجلاية
        نعم

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        1500W

      • المواصفات العامة

        برامج سريعة التحديد
        6
        وظيفة التنظيف السريع
        نعم

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        معدني
        مادة الدورق
        Glass

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