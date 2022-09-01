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  • أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات. أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات. أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.

    ‎7000 Series خلاط عالي السرعة

    HR3760/00

    أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.

    مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق HomeID للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء.

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    ‎7000 Series خلاط عالي السرعة

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    أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.

    • تقنية ProBlend Ultra
    • تطبيق HomeID
    • برامج سريعة التحديد
    اكتشف وصفات رائعة وقهوة طازجة مع HomeID

    اكتشف وصفات رائعة وقهوة طازجة مع HomeID

    قم بتنزيل تطبيق HomeID واكتشف مئات الوصفات للخلاط الجديد، بما في ذلك أفكار ملهمة للمشروبات أو الوجبات الخفيفة أو الحلويات أو حتى الوجبات الكاملة. لم يسبق لاتخاذ خيارات غذائية صحية أن يقدّم مذاقًا بهذه الجودة، مع تغييرات بسيطة ولذيذة في الوقت نفسه على كل أنواع الأطباق المفضلة لدى عائلتك. من حلويات الشوكولاتة الصحية إلى الأطباق الرئيسية المغذية، يحتوي HomeID على وصفات ستحبها.

    تقنية ProBlend Ultra

    تقنية ProBlend Ultra

    تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا لتعمل معًا بشكل مثالي للحصول على تنوع فائق من حيث النكهة والقوام بالطريقة التي تريدها كل مرة.

    دورق ProBlend Ultra

    دورق ProBlend Ultra

    تم تصميم دورق ProBlend Ultra مع أضلع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات باستمرار نحو سير الخلط.

    محرك ProBlend Ultra

    محرك ProBlend Ultra

    يوفّر محرك ProBlend Ultra طاقة عالية تبلغ 1500 واط، لتشغيل سير الخلط وتوزيع كل المكونات بصورة متساوية.

    شفرات ProBlend Ultra

    شفرات ProBlend Ultra

    تم تصميم شفرات ProBlend Ultra بشكل فريد بحيث تجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام.

    تحديد فوري مع برامج سريعة التحديد

    تحديد فوري مع برامج سريعة التحديد

    يتم تحديد برامج سريعة التحديد على الشاشة الرقمية مع ضبط الوقت والسرعة بحيث تكون وصفاتك المفضلة في متناول يدك. وهي تشمل؛ مشروب الفاكهة، وزبدة المكسرات، والحلويات، والحساء، والصلصات، بالإضافة إلى وظيفتَي سحق الثلج والتنظيف.

    تنظيف بدون عناء بفضل وظيفة التنظيف السريع

    تنظيف بدون عناء بفضل وظيفة التنظيف السريع

    نشّط وظيفة التنظيف مع كمية صغيرة من الماء وصابون الأطباق، واستمتع بتنظيف خال من العناء في غضون دقيقتَين فقط. تزيل وظيفة التنظيف حتى أكثر البقايا صعوبة مثل خلطات قوالب الحلوى وزبدات المكسرات.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية

    قطع قابلة للغسل في الجلاية

    يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تم تصميم الشفرة ProBlend Ultra خصيصا لمنع انحباس جزيئات الطعام تحت الشفرات.

    دورق بسعة كبيرة للعائلة

    دورق بسعة كبيرة للعائلة

    دورق زجاجي سعة 2 لترات مع 1,8 لترات بسعة فعالة: بحيث تكفي كمية الطعام المطهية لكل أفراد العائلة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      نعم
      الوظائف
      الخلط
      نوع المنتج
      الخلاط
      عدد الحصص
      7
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      برنامج محدد مسبقًا ومفتاح دوّار
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      التقنية
      تقنية ProBlend Ultra
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      مادة الدورق
      زجاجي
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      22000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      نعم
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      نعم
      كتيّب الوصفات
      غير منطبق
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      الحد الأدنى للضوضاء (Lc) =‏‏ 88 ديسيبل (A)
      الكفالة
      2 عاماً
      وظيفة التنظيف الذاتي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1500
      الفولتية
      230
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      غير منطبق

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      ملعقة مسطحة
      الملحقات المرفقة 3
      دليل المستخدم
      الملحقات المتعلقة 1
      بطاقة الضمان
      الملحقات المتعلقة 2
      كتيّب

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      غير منطبق
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      نعم
      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      21.6
      عرض المنتج
      16.7
      ارتفاع المنتج
      44.2
      وزن المنتج
      4.53
      طول الحزمة
      27
      عرض الحزمة
      29.3
      ارتفاع الحزمة
      38.5
      وزن الحزمة
      5,654

    • متانة

      علبة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      > 98% من الورق المعاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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