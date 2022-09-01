أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.
مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق NutriU للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.
مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق NutriU للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء. إكتشف كلّ المميزات
أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.
مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق NutriU للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.
مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق NutriU للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء. إكتشف كلّ المميزات
تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا لتعمل معًا بشكل مثالي للحصول على تنوع فائق من حيث النكهة والقوام بالطريقة التي تريدها كل مرة.
يتم تحديد برامج سريعة التحديد على الشاشة الرقمية مع ضبط الوقت والسرعة بحيث تكون وصفاتك المفضلة في متناول يدك. وهي تشمل؛ مشروب الفاكهة، وزبدة المكسرات، والحلويات، والحساء، والصلصات، بالإضافة إلى وظيفتَي سحق الثلج والتنظيف.
نشّط وظيفة التنظيف مع كمية صغيرة من الماء وصابون الأطباق، واستمتع بتنظيف خال من العناء في غضون دقيقتَين فقط. تزيل وظيفة التنظيف حتى أكثر البقايا صعوبة مثل خلطات قوالب الحلوى وزبدات المكسرات.
دورق زجاجي سعة 2 لترات مع 1,8 لترات بسعة فعالة: بحيث تكفي كمية الطعام المطهية لكل أفراد العائلة.
نزّل تطبيق NutriU واستكشفه مع أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير مشروباتك وأطباقك ووجباتك الخفيفة المفضّلة بمساعدة الخلاط الجديد الذي تستخدمه. يجب أن يكون الطهو الصحي بسيطًا ويحث أفراد عائلتك على طلب المزيد. لذلك، يقدّم تطبيق NutriU مجموعة متنوعة من الخيارات البديلة والصحية لأطباقك المفضّلة. ابتداءً من حلويات الشوكولاته الصحية ووصولاً إلى الوجبات الأساسية الغنية بالمكونات الغذائية، نبتكر وصفاتنا بطريقة صحية ولكن بدون المساومة على المذاق الشهي.
يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تم تصميم الشفرة ProBlend Ultra خصيصا لمنع انحباس جزيئات الطعام تحت الشفرات.
تم تصميم شفرات ProBlend Ultra بشكل فريد بحيث تجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام.
تم تصميم دورق ProBlend Ultra مع أضلع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات باستمرار نحو سير الخلط.
يوفّر محرك ProBlend Ultra طاقة عالية تبلغ 1500 واط، لتشغيل سير الخلط وتوزيع كل المكونات بصورة متساوية.
المواصفات العامة
الخدمة
الوزن والأبعاد
الاستدامة
المواصفات العامة
المواصفات الفنية
المواصفات العامة
اللمسات النهائية
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