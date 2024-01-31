كوب صغير مقاس 300 مل مزود بشفرة مسطحة لطحن حبوب القهوة والتوابل

استمتع بالتوابل والقهوة المطحونة حديثًا في المنزل مع الكوب الصغير سعة 300 مل والمزود بشفرة مسطحة. استخدمه على الفور أو أغلقه بالغطاء لتخزينه واستخدامه في وقت لاحق. يأتي الكوب مصنوعًا من التريتان من Eastman، وهو خالٍ من مادة BPA بنسبة 100% ومقاوم للكسر وآمن للغسل في الجلاية.