تقنية SpeedTouch للتحكّم بالطاقة بسهولة

هل ترغب في الحصول على طاقة إضافية أثناء الخلط؟ ما عليك سوى الضغط على زر التعزيز بالسرعة القصوى. فهو يتميّز بمستويات سرعة سهلة ومتنوعة، ما يسمح لك بزيادة الطاقة بسهولة من دون تغيير الإعدادات. ابدأ بسرعة منخفضة لتفادي الطرطشة واضغط بقوة أكبر تدريجيًا إلى أن تصل إلى السرعة التي تريدها لكل وصفة ومكوّن طعام.