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  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser

جديد

سلسلة 3000خلاط يدوي

HR2562/00

قوة أكبر، تناثر أقل.

اكتشف الخلط السهل مع الخلاط اليدوي من فيليبس من السلسلة 3000، المـصمم لجعل طهيك اليومي أسرع وأكثر سلاسة ومتعة. استمتع بالشوربات والعصائر الكريمية كل يوم دون فوضى في المطبخ.

عرض جميع المزايا

استمتع بالشوربات الدافئة واللذيـذة كل يوم

قوة أكبر، تناثر أقل.

  • أداء قوي بقدرة 1000 واط: الخلاط اليدوي من فيليبس يقدم نتائج ناعمة ومتجانسة بسرعة.

  • تقنية ProMix: توفر أداء خلط متجانسًا وتحدّ من تناثر المكونات، لتحضير أكثر نظافة وسهولة.

  • تحكم دقيق: 4 سرعات بالإضافة إلى Turbo لتحكم كامل في كل طبق تحضره.

  • مـصمم للراحة والأمان: كوب خالٍ من BPA وتصميم مريح.

  • سهل ومتعدد الاستخدامات: فصل بلمسة واحدة مع مضرب الخلاط الكهربائي وتخزين مدمج.

قوة محرك 1000 واط

قوة محرك 1000 واط

استمتع بنتائج ناعمة في كل مرة مع الخلاط اليدوي القوي. من عصائر الحليب الكريمية إلى شوربات الخضار الشهية، الإمكانيات لا حدود لها.

تقنية ProMix

تقنية ProMix

تقنية ProMix في الخلاط اليدوي تضمن تدفقاً مثالياً للمكونات لخلط أسرع ومتجانس تماماً، مع سهولة في التنظيف ودون فوضى، للحصول على نتائج ناعمة ومثالية في كل مرة.

التحكم في السرعة

التحكم في السرعة

احصل على السرعة والقوام المناسبين في كل وصفة. 4 سرعات دقيقة لإعداد وصفات مختلفة بينما يوفر زر Turbo دفعة فورية من الطاقة.

المواصفات التقنية

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