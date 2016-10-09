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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
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  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Packaging photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Packaging photograph Philips Viva Collection OnionChef HR2505

تم إيقافه

مجموعة VivaOnionChef

HR2505/81

التقطيع مثل طاهٍ محترف

وأخيرًا أصبح بإمكانك الفرم مثل طاهٍ محترف. فبفضل مفرمة OnionChef من Philips المزوّدة بتقنية ChopDrop يمكنك الحصول على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طحن اللحم وفرم الأعشاب والقيام بالمزيد غير ذلك بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة.

عرض جميع المزايا

فرم البصل وطحن اللحم والقيام بالمزيد غير ذلك

التقطيع مثل طاهٍ محترف

  • مفرمة

  • تقنية ChopDrop

  • وظيفتان: خشن وناعم

  • تحديد تلقائي للسرعة

تقنية ChopDrop

تقنية ChopDrop

إدراكًا منها لصعوبة تقطيع البصل وعدم رغبتنا بفعله يدويًا، طورت Philips تقنية ChopDrop بذكاء لتتيح لك تقطيعه بسهولة كالطهاة المحترفين. يُبقي التصميم الفريد لحجرة الفرم البصل داخل الحجرة، فيما تقوم الشفرات الحادة الثلاث بفرمه. وبمجرد أن تصل القطع إلى الحجم الأمثل، يتم إسقاطها في الوعاء: جافة ومتساوية في كل مرة. مثالية للبصل، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه والجبن والمكسرات وغيرها الكثير.

محرك فعال بقوة 500 واط

محرك فعال بقوة 500 واط

يضمن محرك مفرمة OnionChef من Philips الفعال بقوة 500 واط فرم حتى المكونات الصلبة بسرعة وسهولة.

شفرات حادة من الفولاذ المقاوم للصدأ

مفرمة OnionChef من Philips مزودة بشفرات حادة من الفولاذ المقاوم للصدأ. تضمن الشفرات الثلاث الدقيقة بتقنية ChopDrop فرمًا جافًا ومتساويًا للمكونات الدقيقة من دون هرسها. بالإضافة إلى ذلك، إن شفرة الفرم العالية السرعة المتوفرة بشكل منفصل قادرة على سحق حتى المكونات الصلبة.

المواصفات التقنية

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