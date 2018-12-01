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  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
  • استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل

تم إيقافه

Premium collectionجهاز تحضير الباستا والنودلز

HR2355/15

استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل

لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل!

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حل تلقائي لتحضير أنواع مختلفة من الباستا

استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل

  • 500 جرام

  • 200 واط

يحضّر نصف رطل من الباستا في غضون 10 دقائق فقط

يحضّر نصف رطل من الباستا في غضون 10 دقائق فقط

يمكن لجهاز تحضير الباستا من Philips هذا أن يعمل بقوة تبلغ 1600 رطلاً عند العجن أثناء الطرد، ما يمكّنك من تحضير الباستا بسرعة في غضون 10 دقائق فقط ويضمن لك أيضًا الحصول على باستا ذات قوام ونكهة مثاليَين، وذلك كله بفضل تصميمه المتطور وهيكله الصلب المصنوع من مواد متينة.

عمليات خلط وعجن وطرد تلقائية

عمليات خلط وعجن وطرد تلقائية

بعد اختيار البرنامج والضغط على زر التشغيل، تقوم الآلة تلقائيًا بعمليات الخلط والعجن والطرد دفعة واحدة.

أداة تنظيف مصممة خصيصًا للتنظيف السهل بضغطة واحدة

أداة تنظيف مصممة خصيصًا للتنظيف السهل بضغطة واحدة

تتوفر أداة تنظيف بتصميم خاص مطابق لتصميم القوالب (سباغيتي وفيتوتشيني) تجعل التنظيف عملية سهلة بضغطة واحدة.

المواصفات التقنية

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