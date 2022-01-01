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  • خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية* خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية* خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    السلسلة 3000 خلاط

    HR2191/30

    خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 600 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 3000 خلاط

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    خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    نظام ProBlend الفريد

    • نظام ProBlend
    • سعة قصوى تبلغ لترَين
    • سعة فعالة تبلغ 1,25 لترًا
    • إعدادان للسرعة وزر نبضي
    • دورق بلاستيكي
    سحق الثلج وتحويله إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**

    سحق الثلج وتحويله إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**

    استخدم نظام ProBlend والإعداد النبضي لسحق مكعبات الثلج وتحويلها إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**. مثالي مشروباتك الباردة ومشروبات الفاكهة المفضّلة ورائع للحلويات الخاصة.

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتبقى حادة وخالية من الصدأ أو البقع لمدة أطول.

    نظام ProBlend الفريد لضمان قوام سلس

    نظام ProBlend الفريد لضمان قوام سلس

    يجمع نظام ProBlend الفريد 3 تقنيات، وهو مصمم خصيصًا لضمان قوام سلس بدون كتل في 45 ثانية فقط*. يشغّل المحرك بقوة 600 واط مسار الخلط، لتوزيع كل المكونات بطريقة متساوية، فيما تتميّز الشفرة بتصميم مبتكر لزيادة مساحة القص إلى أقصى حد. أخيرًا وليس آخرًا، تم تصميم الدورق مع أضلع فريدة لتوجيه المكونات باستمرار نحو مسار الخلط.

    مصمم خصيصًا لمعالجة المكونات المختلفة

    تتميّز المطحنة بشفرة نجمية رباعية لعملية طحن فعالة، وهي أسرع بـ 3 مرات. تعتبر مثالية لطحن القهوة والمكسرات والأعشاب والتوابل بالقوام الناعم الذي تريده.

    يمكنك الاختيار بين إعداد سرعة واحد + إعداد نبضي

    يمكنك تحضير مجموعة كبيرة من المشروبات وتجهيز المكونات بسرعة لوجباتك المفضّلة بفضل إعداد سرعة واحد وإعداد نبضي. يمكنك استخدامه لكل المكونات، ابتداءً من الأعشاب والتوابل والخضار، ووصولاً إلى طحن القهوة وحتى سحق الثلج لتحضير مشروب فاكهة بارد وشهي.

    دورق كبير بحجم مثالي لتلبية احتياجات عائلتك

    تحضير لغاية 5 مشروبات (بالاستناد إلى كوب بحجم 200 مل) بفضل السعة الفعالة التي تبلغ لتر واحد.***

    نزّل تطبيق HomeID لتحضير وجبات عائلتك الصحية والشهية والمفضّلة

    نزّل تطبيق HomeID واستكشفه مع أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير مشروباتك وأطباقك ووجباتك الخفيفة المفضّلة بمساعدة الخلاط الجديد الذي تستخدمه. يجب أن يكون الطهو الصحي بسيطًا ويحث أفراد عائلتك على طلب المزيد. لذلك، يقدّم تطبيق HomeID مجموعة متنوعة من الخيارات البديلة والصحية لأطباقك المفضّلة. ابتداءً من حلويات الشوكولاته الصحية ووصولاً إلى الوجبات الأساسية الغنية بالمكونات الغذائية، نبتكر وصفاتنا بطريقة صحية ولكن بدون المساومة على المذاق الشهي.

    مستشعر MTP لتفادي إحماء المحرك المفرط

    تم تصميم المستشعر الخاص لحماية المحرك من الحرارة (MTP) لتفادي إحماء المحرك المفرط والحماية من ظروف التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام.

    قاعدة شفط الهواء للتخلّص من الاهتزازات أثناء الاستخدام

    يتميّز الخلاط بقاعدة شفط الهواء لضمان استقرار الجهاز وعدم اهتزازه أثناء الاستخدام.

    تصميم مريح ومتين لسهولة الاستخدام

    تمت دراسة التصميم بدقة ليكون مريحًا ومتينًا، وعصريًا وأنيقًا في الوقت نفسه، كما أنه يتميّز بحجم يتناسب مع كل أنواع المطابخ. يسمح شكل الدورق الإمساك به براحة تامة، ويمكّن المفتاح الدوار عملية تشغيل سهلة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      الملحقات المتضمّنة
      مطحنة ومفرمة

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      600  W
      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      السعة الفعلية
      1.25  l
      السعة القصوى للدورق
      2 لتر

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      168‏x‏192‏x‏381  mm

    • المواصفات العامّة

      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      ميزات المنتج
      • تقنية Problend مع شفرة نجمية رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • المتانة: مستشعر لحماية المحرك من الحرارة
      • سهولة التنظيف: يمكن غسله في الجلاية
      • تنظيف سهل: شفرة قابلة للفك
      • حجم الدورق: سعة قصوى تبلغ لترَين
      • حجم الدورق: سعة فعالة تبلغ 1,25 لترًا
      • إعدادات السرعة: سرعتان وزر نبضي
      • مادة الدورق: بلاستيك
      • بدون ارتجاج: قاعدة لشفط الهواء
      • سهولة التخزين: حل مضمّن لتخزين سلك الطاقة
      • الملحقات: مطحنة ومفرمة
      واجهة المستخدم للسرعة
      مفتاح دوّار

    • اللون الخارجي

      مادة الهيكل
      بلاستيك وفولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الدورق
      بلاستيك
      مادة السكاكين
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الخدمة

      الكفالة
      ضمان عالمي لمدة سنتين

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