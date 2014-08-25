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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender

تم إيقافه

Avance Collectionخلاط محمول باليد

HR1673/91

خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 800 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما كانت قوة الضغط أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج بالطريقة المفضلة لديك.

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تحضير مجموعة متنوعة من الطعام على طريقتك مع SpeedTouch

خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

  • 800 واط، SpeedTouch مع سرعة قصوى

  • تقنية ProMix مع شفرات مطلية بالتيتانيوم

  • خلط أنعم بمرتين*

  • أسرع لغاية 50%*

عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

محرك قوي بقوة 800 واط لنتائج خلط رائعة

محرك قوي بقوة 800 واط لنتائج خلط رائعة

محرك قوي وموثوق به بقوة 800 واط يمكنه تشغيل مجموعة متنوّعة من الملحقات لخلط أي نوع من المكونات تقريبًا ولتوفير نتائج رائعة أثناء تحضير الطعام.

تقنية SpeedTouch لتعيين السرعة المناسبة بكل سهولة

تقنية SpeedTouch لتعيين السرعة المناسبة بكل سهولة

إعداد سهل لتغيير السرعة ووظيفة turbo boost يمكن تشغيلها بزر واحد، للحصول على طاقة أكبر أثناء العصر. ابدأ بسرعة بطيئة لتفادي الطرطشة وزد السرعة شيئًا فشيئًا حتى تبلغ السرعة المطلوبة لكل استخدام ولكل نوع من أنواع المكونات. حضّر كل وصفاتك المفضلة بكبسة زر.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنةً بالخلاط المحمول باليد من Philips المزوّد بحجرة شفرات على شكل جرس بعد إجراء اختبار داخلي على الطماطم والخضار غير المطبوخة