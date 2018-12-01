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  • قوة أكثر لنتائج خلط أنعم قوة أكثر لنتائج خلط أنعم قوة أكثر لنتائج خلط أنعم

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    HR1627

    قوة أكثر لنتائج خلط أنعم

    يجمع الخلاط المحمول باليد من Philips بين قوة 650 واط وتقنية الخلط ProMix وميزة Turbo لنتائج خلط ناعمة حتى مع المكونات الصلبة. بالإضافة إلى ذلك، بات بإمكان الخلاط فرم البصل وخفق القشدة بفضل المفرمة بحجم XL وملحقات الخفاقة.

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    Daily Collection خلاط محمول باليد

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    خلاط محمول باليد قوة 350 واط مع تقنية ProMix ووظيفة السرعة القصوى

    • قوة 650 واط مع مقبض معدني
    • ProMix
    • دورق بسعة 0,5 لتر، مفرمة حجم XL، خفاقة
    • إعدادا سرعة بما في ذلك السرعة القصوى
    حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

    حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

    تتميّز الجهة السفلية من الخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد للمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط.

    ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

    ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

    يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.

    ملحق المفرمة حجم XL لتقطيع كميات كبيرة

    ملحق المفرمة حجم XL لتقطيع كميات كبيرة

    يتميّز الخلاط المحمول باليد Philips بملحق المفرمة حجم XL‏ (1000 مل) لفرم كميات كبيرة من اللحوم والأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل في ثوانٍ.

    نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

    نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

    بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.

    عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

    عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

    بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

    وعاء تخزين خاص بالخلاط المحمول باليد سعة 0.5 لتر

    وعاء تخزين خاص بالخلاط المحمول باليد سعة 0.5 لتر

    يمكنك قياس كمية المكونات للوصفات بواسطة الدورق سعة 0,5 لتر، بالإضافة إلى خلط الحساء والطعام المهروس والخلطات بسرعة تامة.

    محرك قوي لتحضير الطعام بطريقة مثالية

    محرك قوي لتحضير الطعام بطريقة مثالية

    يمكن خلط أي مكوّن تقريبًا بفضل المحرك الفعال بقوة 650 واط.

    زر السرعة القصوى للمكونات الأكثر صلابة

    زر السرعة القصوى للمكونات الأكثر صلابة

    بفضل ميزة السرعة القصوى التي يتميز بها الخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تقطيع حتى أكثر المكونات صلابة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      PP ومطاط
      اللون (الألوان)
      أبيض وأسود وأحمر
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة المقبض
      معدنية
      مادة الكأس
      SAN

    • الملحقات

      المفرمة
      مفرمة كبيرة جداً
      دورق
      0.5 لتر
      خلط
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      650  W
      الفولتية
      220-240  V
      طول سلك الطاقة
      1.25  m
      التردد
      50/60  Hz

    • المواصفات العامّة

      عمود قابل للفك
      بزرين
      إعداد السرعة
      2 (بما في ذلك السرعة القصوى)
      وظيفة السرعة القصوى
      نعم

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