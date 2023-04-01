ملحق آلة المطبخ ملحق دورق الخلاط
تحضير مشروبات الفاكهة والصلصات بالقوام المطلوب
أكمل مخبوزاتك مع الحساب أو الصلصات بفضل ملحق دورق الخلاط سعة 1,5 لترات لآلة المطبخ من السلسلة 7000. حضّر خليطًا بقوام مثالي في أقل من دقيقة، بفضل المحرك الفعال بقدرة 1000 واط وتقنية ProBlend.
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملحق آلة المطبخ ملحق دورق الخلاط
تحضير مشروبات الفاكهة والصلصات بالقوام المطلوب بفضل تقنية ProBlend 1.5 ليتر دورق زجاجي تقنية ProBlend قابلة للغسل في الجلاية دورق كبير بسعة 1,5 لترات
تحقق سعة الدورق بحجم 1,5 لترات نتائج خلط مثالية للحصص الصغيرة والكبيرة بما يلائم احتياجاتك.
دورق زجاجي متين
يستطيع دورق الخلاط المصنوع من زجاج متين أن يعالج كل من المكونات الساخنة والباردة لقاوم مثالي.
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المواصفات العامة
المادة الأساسية
الزجاج نوع المنتج
ملحق آلة المطبخ - الخلاط واجهة
غير متوفر طول سلك الطاقة
غير متوفر قطع قابلة للغسل في الجلاية
نعم مادة الدورق
الزجاج مادة الشفرة
فولاذ مقاوم للصدأ وظيفة تشغيل نبضي
كلا شفرات قابلة للفك
كلا الكفالة
نعم إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
غير متوفر
المواصفات التقنية
الطاقة
1000 واط الفولتية
220 فولت منتج ببطارية
غير متوفر
ميزة السلامة
إيقاف الشفرة تلقائيًا
كلا
الوزن والأبعاد
طول المنتج
204 مم عرض المنتج
324 مم ارتفاع المنتج
236 مم وزن المنتج
2,1 كجم
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
الصين
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