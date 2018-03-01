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    PowerTouch رؤوس حلاقة

    HQ9/50

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerTouch رؤوس حلاقة

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    مراجعة كل شفرات بديلة لآلة الحلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

    • رؤوس ثلاثية المسار
    • تتلاءم مع PowerTouch ‏(PT9xx)
    • تتلاءم مع AquaTouch ‏(AT9xx)
    • تتلاءم مع HQ81xx وHQ82xx
    رؤوس بديلة لآلات الحلاقة PowerTouch

    رؤوس بديلة لآلات الحلاقة PowerTouch

    تتوافق رؤوس HQ9 البديلة مع آلات الحلاقة PowerTouch ‏(PT9xx) وAquaTouch‏ (AT9xx).

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

    رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

    تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      يناسب أنواع المنتجات
      • HQ8140
      • HQ8142
      • HQ8150
      • HQ8160
      • HQ8170 C&C
      • HQ8174
      • HQ9100
      • HQ9140
      • HQ9160
      • HQ9170
      • HQ8141
      • HQ8155
      • HQ8172
      • HQ8173
      • HQ8200
      • HQ8240
      • HQ8241
      • HQ8250
      • HQ8253
      • HQ8260
      • HQ8261
      • HQ8270
      • HQ8290
      • HQ9161
      • HQ9190
      • HQ9199
      • PT920
      رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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