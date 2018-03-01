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  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة
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    رؤوس حلاقة

    HQ56/50

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    رؤوس حلاقة

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    مراجعة كل شفرات بديلة لآلة الحلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

    • CloseCut
    • تتلاءم مع السلسلة HQ900
    • تتلاءم مع HQ64 وHQ66 وHQ68 وHQ69
    شفرات CloseCut متينة وقابلة للشحذ ذاتيًا للحصول على حلاقة دقيقة

    شفرات CloseCut متينة وقابلة للشحذ ذاتيًا للحصول على حلاقة دقيقة

    إن شفرات CloseCut مصممة بدقة لتمنحك حلاقة دقيقة وموثوق بها في كل مرة. فهي شفرات متينة قابلة للشحذ ذاتيًا لضمان توفير حلاقة فعالة وسريعة.

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      يناسب أنواع المنتجات
      • HQ6415
      • HQ6423
      • HQ6610
      • HQ6613
      • HQ6646
      • HQ6675
      • HQ6676
      • HQ6695
      • HQ6696
      • HQ6831
      • HQ6842
      • HQ6843
      • HQ6844
      • HQ6857
      • HQ6859
      • HQ6863
      • HQ6874
      • HQ6879
      • HQ6900
      • HQ6920
      • HQ6940
      • HQ6941
      • HQ6950
      • HQ6970
      • HQ6990
      • HQ6640\HQ6605
      • HQ6645
      • HQ6849
      • HQ6853
      • HQ6854
      • HQ6855
      رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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    Badge-D2C

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