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تم إيقافه
HPS940/03
عملية تجعيد تلقائية ومحترفة للحصول على تموجات رائعة
احصلي على تموجات رائعة تلقائيًا وعلى الدوام بفضل ProCare Auto Curler من Philips. يعمد المحرك الاحترافي وغير المزوّد بفرش بالإضافة إلى الجزء الأسطواني للتسخين المصنوع من السيراميك والتيتانيوم إلى لفّ الشعر وتسخينه وتجعيده للحصول على تموجات مثالية في كل مرة.
جزء أسطواني من السيراميك والتيتانيوم
محرك بدون فرش
3 إعدادات للتسخين و3 إعدادات للوقت
نتائج مثل صالونات تصفيف الشعر
يضمن السلك الدوار بطول مترين المشابه لذلك المستخدم في صالونات تصفيف الشعر مرونة محسنة وسهولة الاستخدام. يسهّل هذا السلك الموصى به من صالونات تصفيف الشعر استخدام جهاز تجعيد الشعر ProCare Auto Curler من Philips في أي مكان، ولا يشغل مساحة كبيرة، لتحصلي على المظهر الذي تريدينه.
تساعدك الإعدادات الثلاثة لدرجة الحرارة (170 درجة مئوية - 190 درجة مئوية - 210 درجات مئوية) والإعدادات الثلاثة للمؤقت (12 ثانية - 10 ثوانٍ - 8 ثوانٍ) في الحصول على نتائج رائعة، من التموجات العريضة إلى التموجات المشدودة على مختلف أنواع الشعر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام إعداد درجة الحرارة المرتفعة مع وقت التجعيد الإضافي للحصول على تموجات مشدودة، ما هو مثالي للشعر الأكثر كثافة. أما إعداد درجة الحرارة المنخفضة مع وقت التجعيد الأقل فيُعتبر مثاليًا للشعر الذي يتطلب حماية إضافية.
محرك متين بدون فرش للمحترفين للحصول على تموجات في كل الاتجاهات المختلفة. استخدميه للحصول على تموجات متسقة تمامًا نحو الداخل ونحو الخارج، لتنعمي بمظهر متناسق تمامًا. يمكنك أيضًا استخدام وظيفة التجعيد التلقائي للحصول على مزيج من اتجاهَي التموجات لمظهر طبيعي تمامًا.