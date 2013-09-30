ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HPS920/03
مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين
يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط.
قوة تجفيف تبلغ 2300 واط
محرك تيار متردد قوي
سرعة هواء عالية تصل إلى 170 كم/الساعة*
فوهة Style & Protect
يتميّز مجفف الشعر الاحترافي بمحرك تيار متردد عالي الأداء مع سرعة هواء تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي سرعة أكبر بنسبة 50%**. تم تطويره للمحترفين للحصول على نتائج فعالة.
يضمن مجفف الشعر الاحترافي هذا بقوة 2300 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
تم الاختبار مع فوهة بحجم 6 مم وباستخدام إعداد السرعة 2 وإعداد الحرارة 2
مقارنة بالطراز الأقدم HP4997