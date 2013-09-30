مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط. إكتشف كلّ المميزات