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  • مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

    Prestige Pro مجفف الشعر

    HPS910/03

    مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

    يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2100 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 160 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 40%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين طريقة التسريح الاحترافية بفضل فوهتَين رفيعتَين.

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    Prestige Pro مجفف الشعر

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    مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

    • قوة تجفيف تبلغ 2100 واط
    • محرك تيار متردد قوي
    • سرعة هواء مرتفعة تصل إلى 160 كم/الساعة*
    • عناية أيونية لشعر لامع
    محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

    محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي بمحرك تيار متردد عالي الأداء مع سرعة هواء تصل إلى 160 كم/الساعة*، أي سرعة أكبر بنسبة 40%**. تم تطويره للمحترفين للحصول على نتائج فعالة.

    قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2100 واط

    قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2100 واط

    يمنحك مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفق هواء قويًا. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.

    عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

    عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

    فوهتان رفيعتان للتسريح، لتسريح شعرك بشكل مثالي: 7 مم و9 مم

    فوهتان رفيعتان للتسريح، لتسريح شعرك بشكل مثالي: 7 مم و9 مم

    نتائج تسريح مثالية مع فوهتَين رفيعتَين لكل حاجة. تكون الفوهة حجم 7 مم مخصصة للتسريح الدقيق أما الفوهة حجم 9 مم فمخصصة لتسريح شعرك وتصفيفه.

    ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

    ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

    يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.

    سلك بطول 2,5 م

    سلك بطول 2,5 م

    يتميّز السلك الاحترافي بطول 2,5 م، لتعزيز سهولة الاستخدام في أي مكان.

    ضمان لمدة سنتَين مع سنتَين إضافيتَين عند تسجيل المنتج عبر الإنترنت

    ضمان لمدة سنتَين مع سنتَين إضافيتَين عند تسجيل المنتج عبر الإنترنت

    مدّد فترة الضمان التي تبلغ سنتَين مع سنتَين إضافيتَين عند تسجيل منتجك عبر الإنترنت في غضون 3 أشهر من شرائه.

    المواصفات التقنية

    • الوزن والمقاييس

      وزن المنتج (من دون التغليف)
      0,828 كجم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      220-240  فولت
      طول سلك الطاقة
      2.5  أمتار
      القدرة الكهربائية بالواط
      2100  واط
      المحرّك
      تيار متردد
      فولتية مزدوجة
      لا
      اللون / التشطيبات
      أسود وأحمر
      سرعة التجفيف
      لغاية 160 كم/الساعة*

    • الميزات

      مقبض قابل للطي
      لا
      النفحة الباردة
      نعم
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      إعدادات الحرارة/السرعة
      6
      فلتر قابل للفك لمدخل الهواء
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      بالإضافة إلى 2 سنوات عند التسجيل

    • تقنيات العناية

      عناية أيونية
      نعم
      إعداد ThermoProtect
      نعم

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