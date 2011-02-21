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تم إيقافه
HP6368/00
قوية على الشعر وناعمة على البشرة
تم تصميم آلة الحلاقة النسائية الدقيقة والمزدوجة الخطوط من Philips لتلبية احتياجات المرأة العصرية. تعمل ماكينة الحلاقة النسائية المبتكرة هذه والمزودة برأسين للحلاقة على حماية بشرتك مع جعلها ناعمة ومشرقة
ماكينات حلاقة نسائية 4 في 1
رطب وجاف
من شأن شفرات الحلاقة القصديرية الذهبية المضادة للحساسية تقليل التهيج وتأثير الحساسية على بشرتكِ
شريط مضمّن من الصبار لزيادة ترطيب البشرة للحصول على حلاقة ناعمة وآمنة
يشير إلى حالة البطارية المنخفضة ويذكركِ بضرورة شحن الجهاز قبل الحلاقة في المرة القادمة