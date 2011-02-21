قوية على الشعر وناعمة على البشرة

تم تصميم آلة الحلاقة النسائية الدقيقة والمزدوجة الخطوط من Philips لتلبية احتياجات المرأة العصرية. تعمل ماكينة الحلاقة النسائية المبتكرة هذه والمزودة برأسين للحلاقة على حماية بشرتك مع جعلها ناعمة ومشرقة