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Double Contour

ماكينات حلاقة نسائية للبشرة الحساسة

HP6368/00
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  • قوية على الشعر وناعمة على البشرة قوية على الشعر وناعمة على البشرة قوية على الشعر وناعمة على البشرة
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    Double Contour ماكينات حلاقة نسائية للبشرة الحساسة

    HP6368/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      شفرات حلاقة قصديرية ذهبية مضادة للحساسية لحماية بشرتكِ

      شفرات حلاقة قصديرية ذهبية مضادة للحساسية لحماية بشرتكِ

      من شأن شفرات الحلاقة القصديرية الذهبية المضادة للحساسية تقليل التهيج وتأثير الحساسية على بشرتكِ

      شريط من الصبار لترطيب أفضل للبشرة

      شريط من الصبار لترطيب أفضل للبشرة

      شريط مضمّن من الصبار لزيادة ترطيب البشرة للحصول على حلاقة ناعمة وآمنة

      ضوء مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      ضوء مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      يشير إلى حالة البطارية المنخفضة ويذكركِ بضرورة شحن الجهاز قبل الحلاقة في المرة القادمة

      حلاقة لاسلكية لغاية 40 دقيقة

      حلاقة لاسلكية لغاية 40 دقيقة

      حلاقة في أي مكان بفضل ماكينات الحلاقة النسائية بدون أسلاك هذه

      قابلة لاستخدام جاف ورطب

      قابلة لاستخدام جاف ورطب

      الحلاقة قبل أو بعد الاستحمام أو خلاله

      رأس حلاقة قصديري ذو شفرات مزدوجة لحلاقة مثالية

      رأس حلاقة قصديري ذو شفرات مزدوجة لحلاقة مثالية

      يلتقط رأس الحلاقة القصديري ذو الشفرات المزدوجة كل شعرة، مما يوفر حلاقة ناعمة تحد من تهيج البشرة

      لتقليل التحسّس ولحلاقة أدقّ

      لتقليل التحسّس ولحلاقة أدقّ

      يتم ضبط الرؤوس المرنة بسلاسة على كل خط في جسمكِ، مما يقلل الضغط والتهيج على بشرتكِ

      رأس دوّار يتتبّع خطوط جسمك

      رأس دوّار يتتبّع خطوط جسمك

      يتتبّع الرأس الدوّار خطوط جسمكِ لضمان تلامس فعال وثابت بالبشرة

      حقيبة صغيرة ملائمة للتخزين.

      حقيبة صغيرة ملائمة للحماية والسفر والتخزين

      المواصفات التقنية

      • بيانات تقنية

        رأس الحلاقة القصديري
        2
        مادة الرأس القصديري
        نيكل مطلية بالذهب
        عدد الرؤوس الواقية
        35
        عدد رؤوس التشذيب
        23
        عدد الصفائح
        26 (رأس تشذيب طويل) 20 (رأس تشذيب قصير)
        مادة الغطاء
        ABS Terluran GP22
        وزن ماكيانات الحلاقة النسائية
        120  غ
        مصدر الطاقة
        بطاريات قابلة لإعادة الشحن (2)
        اللون (الألوان)
        أبيض، لوح أمامي بلون الشمبانيا
        فولتية
        2,4 فولت تيار مستمر
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر FF 170 PA 2548DV

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        حقيبة صغيرة ملائمة
        نعم

      • الميزات

        قابلة للشحن
        نعم
        رأس حلاقة قصديري ذو شفرات مزدوجة
        نعم
        Washable shaving head
        نعم
        شريط من الصبار
        نعم
        رؤوس مرنة
        نعم
        بدون أسلاك لحلاقة لاسلكية
        نعم
        المؤشر الضوئي لانخفاض مستوى البطارية
        نعم
        رأس دوّار
        نعم
        شفرات ذات تصميم مخصص للمناطق الحساسة
        نعم
        رطب وجاف
        نعم
        شفرات حلاقة مضادة للحساسية
        ذهبي

      • بيانات لوجيستية

        رمز CTV
        884636800
        عدد الصناديق A في الطبقة
        15 (الاتحاد الأوروبي) 20 (بريطانيا العظمى)
        لوح تحميل
        240 (الاتحاد الأوروبي) 320 (بريطانيا العظمى)  قطعة
        عدد الطبقات
        4
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        1000x800  ملليمترًا
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        1000x1200  ملليمترًا

      • الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق A

        الأبعاد
        208x247x233  ملليمترًا
        الوزن
        1782  غ
        عدد القطع في الصندوق A
        4

      • الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق F

        الأبعاد
        230x197x60  ملليمترًا
        الوزن
        399  غ

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