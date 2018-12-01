HD9909/00
أكواب تحضير المافن لجهاز Airfryer
استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافن أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافن هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافن الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك وضع أكواب المافن لجهاز Airfryer الجلاية بأمان لتسهيل استخدامها من جديد!
يمكن إزالة فطائر المافن أو الكاب كيك من أكواب المافن لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافن تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافن لجهاز Airfryer بشكل متكرر!
ما من وقت غير مناسب لتحضير فطائر المافن، سواء مع اقتراب عيد ميلاد أو الرغبة في مفاجأة أصدقائك أو أفراد عائلتك بحلويات ممتعة صغيرة ولذيذة. ولكن لا تنسَ بأنه يمكنك تناول المافن أو الكاب كيك كتحلية!
هل تشعر برغبة في تحضير فطائر المافن أو الكاب كيك؟ لا تقلق! يمكنك تحضيرهما في الوقت نفسه. هل تريد تجربة وصفات أخرى مع مكونات مختلفة؟ جرّب أي من المكونات المفضلة لديك واكتشف متعة هذه الحلويات الصغيرة الخمسة المثالية!
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