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HD9621/41
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. لا حاجة للتسخين المسبق. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام.
TurboStar
مقلاة تقلل الدهون
رمادي، 1425 واط، 0,8 كجم
بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"
يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بطبقة غير لاصقة وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air مقارنةً بمقلاة عادية.
يتميّز جهاز Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل جهاز Airfryer من Philips المزوّد بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.
مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.
مقارنةً بمقلاة Viva Collection Airfryer من Philips، تبلغ السعة الإجمالية 800 غرام من البطاطس المقلية
تم القياس مقارنةً بمقلاة Airfryer غير المزوّدة بتقنية TurboStar مع البطاطس المجلّدة، وتم التقييم بالاستناد إلى مستوى التحمير والاستواء