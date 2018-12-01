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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9621/41
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9621/41
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9621/41
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9621/41
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9621/41
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9621/41
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer

تم إيقافه

مجموعة VivaAirfryer

HD9621/41

مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. لا حاجة للتسخين المسبق. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام.

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بفضل تقنية TurboStar الحائزة براءة اختراع

مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

  • TurboStar

  • مقلاة تقلل الدهون

  • رمادي، 1425 واط، 0,8 كجم

أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"

قطع قابلة للفصل وآمنة للتنظيف في الجلاية

قطع قابلة للفصل وآمنة للتنظيف في الجلاية

يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بطبقة غير لاصقة وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air مقارنةً بمقلاة عادية.

تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

يتميّز جهاز Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل جهاز Airfryer من Philips المزوّد بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.

  2. مقارنةً بمقلاة Viva Collection Airfryer من Philips، تبلغ السعة الإجمالية 800 غرام من البطاطس المقلية

  3. تم القياس مقارنةً بمقلاة Airfryer غير المزوّدة بتقنية TurboStar مع البطاطس المجلّدة، وتم التقييم بالاستناد إلى مستوى التحمير والاستواء