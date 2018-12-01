وفّر ما يصل إلى 66% من الطاقة مع مؤشرات الكوب

تضمن مؤشرات مستوى الماء المفيدة، بما في ذلك مؤشر الكوب الواحد، أن تغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط، وتوفير كل من الطاقة (كوب واحد من الماء مقاس 250 مل مقابل لتر واحد) والماء والمساعدة في المساهمة ببيئة أفضل.